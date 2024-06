¿Juega en PC? Tenga estos juegos bajo su radar

El PC Gaming Show 2024, el evento más importante para los fiebres de jugar en computadora, acaba de finalizar y a lo largo de más de 3 horas anunciaron más de 70 juegos para todos los gustos. Estos son los que le recomendamos tener bajo su radar.

El PC Gaming Show 2024 fue uno de los eventos más cargados de juegos del fin de semana. Crédito: Steam.

El primero se llama Still Wakes the Deep, un precioso juego de terror en primera persona, que nos lleva hasta lo más profundo del océano.

En este juego nos despiden de un trabajo en una plataforma petrolera frente a la costa de Escocia y, por vuelta de la vida, perdemos nuestro transporte fuera del sitio y quedamos varados en una sospechosa noche lluviosa que oculta algo entre sus gotas.

Still Wakes the Deep llega este 18 de junio.

Y ya que hablamos de misterios en la noche, Moon Mystery, nos lleva a investigar la luna.

En este juego de disparos en primera persona, que incluye plataformas y rompecabezas, debemos investigar qué sucedió en una base lunar y por qué lo único que aún funciona es una computadora con inteligencia artificial.

Ahora, si lo de ustedes son los zombies, hay dos juegos que les van a llamar la atención.

El primero es No More Room in Hell 2, un juego de acción en primera persona, en el que debemos enfrentar a un mundo apocalíptico lleno de zombis.

En él, hasta ocho jugadores pueden embarcarse en un enorme mapa para explorar y sobrevivir. Este brutal juego llega el 31 de octubre de este 2024.

El otro juego se llama Killing Floor 3 y fue uno de los que se robó las miradas en el show.

Este juego nos transporta al año 2091, en el que una enorme corporación se dedica a desarrollar un ejército de zombies para dominar el mundo. Nosotros, por otro lado, formamos parte de un grupo rebelde, en el que debemos formar equipos de hasta 6 jugadores, para declararle la guerra a esta corporación y salvar al mundo.

Killing Floor 3 llega a inicios del 2025.

Por último, deberían de tener Flintlock: The Siege of Dawn, bajo su radar.

En este juego de rol de acción, quedamos atrapados en medio de una guerra contra dioses, que va a definir el futuro de la humanidad. Combinando el combate de armas, cuerpo a cuerpo y magia, tendremos que abrirnos paso entre una serie de enemigos, para sellar a los dioses y salvar a la Tierra.

Flintlock: The Siege of Dawn llega este 18 de julio.