NeoSprint, el juego tico que busca conquistar el mercado de la mano de Atari

Quizás para algunos sea difícil pensar que en un país tan pequeño como Costa Rica, existan personas que se ganan la vida desarrollando videojuegos. Es un pensamiento muy retro, pero sigue siendo el de la mayoría de personas.

Neo Sprint es una versión reimaginada del clásico de Atari, pero que lleva el sello tico bien puesto. Foto: Atari.

Pero la realidad es que si bien aún hay muchos baches que superar, las cosas están cambiando y rápido, y todo es gracias a estudios 100% ticos, como Headless Chicken Games, que se han ganado la confianza de grandes publicadoras, al punto en que han trabajado en juegos como Persona 5 Strikers, que ha vendido más de 2 millones de copias.

Y del fruto de esa confianza nació NeoSprint, una versión modernizada del clásico de las maquinistas de arcade de los 80, Sprint.

Neo Sprint a simple vista puede verse sencillo, pero es un juego que los va retar. Foto: Nintendo.

“Atari estaba buscando remozar algunas de sus IPs (propiedades intelectuales) y Sprint nos pareció muy interesante”, nos contó José Pablo Monge, director de Headless Chicken Games.

“Sabíamos que la IP era casi mitológica con sus fans, ¡tiene más de 50 años! Entonces, desde el inicio quisimos presentar una versión moderna, pero que no perdiera la sensación del original”.

Y no es por exagerar, pero lo lograron a la perfección.

José Pablo Monge es el director de Headless Chicken Games y una de las mentes detrás de NeoSprint. Foto cortesía de José Pablo Monge.

NeoSprint nos transporta a la era de los arcades con carreras de una sola pantalla para hasta 8 jugadores. Se puede jugar en diferentes modos de juego, entre ellos, el modo campaña, Gran Premio, Carrera de Obstáculos y Contrarreloj.

“Las pistas se ven completas en pantalla tipo vista aérea, lo que lo hace muy interesante para cuando hay espectadores. El juego cuenta con muchas horas de contenido y tiene muchísimos Easter eggs (secretos ocultos) de la marca de Atari”, explicó Monge.

De la mano de gigantes

Ahora, no cualquiera trabaja con un gigante como Atari y la presión está a la orden del día; en especial, cuando hablamos del desarrollo de un juego que ha tenido un impacto tan importante en la industria de los videojuegos.

“¡(El proceso fue) largo, muy iterativo (que se repite)! Una de las cosas que tratamos de hacer y desde muy temprano, es tener siempre prototipos de todas las funcionalidades para probar con amigos y familiares”, contó Monge.

“Esto nos ayuda a probar nuestras hipótesis, lo que siempre es interesante y, a su vez, nos ayuda a evitar la visión de túnel”.

Algunas de las pistas de Neo Sprint pueden ser interesantes, con saltos y túneles. Foto: Atari.

Al estrés hay que sumarle que el desarrollo de un videojuego, por más que se base en uno que ya existía, requiere de un equipo que, constantemente, este trabajando y NeoSprint no fue la excepción. Como explicó Monge, para desarrollarlo se necesitaron de al menos 30 personas, entre ellos 15 ticos, y el resto del equipo estaba conformado por personas de otros países.

“Hay un dicho en inglés que dice: “It takes a village to raise a child” (Se necesita de un pueblo para criar a un niño) y creo que lo mismo aplica para desarrollar un videojuego”.

Talento tico

Y es que no debería sorprenderlos, pero Costa Rica está cargado de personas muy talentosas desarrollando videojuegos. Solo Headless Chicken Games, a pesar de ser un estudio pequeño, está trabajando en varios juegos a la vez.

“Estamos trabajando en un juego de terror en realidad virtual con una compañía sueca. Y en julio lanzamos un juego llamado “Baimasons Thing Finder Puzzle”, que trata sobre buscar cosas, muy similar a “¿Dónde está Waldo?”, pero con estilo artístico pixel art”.

Otro de sus proyectos que está dando de qué hablar es Night Raid, un cómico juego en el que los jugadores asumen el rol de animales que se tienen que meter robar comida en las casas de humanos.

Pero Headless no son los únicos ticos desarrollando juegos. y José Pablo nos tiene algunas recomendaciones:

“De acá de Costa Rica recomiendo todo lo de Green Lava, desde My name is Mayo (Mi nombre es Mayo), hasta el dificilísimo Fénix Furia.

“El año pasado Sunna Entertainment lanzó el excelente Planet Cube Edgey, no podemos olvidar todo lo que hace Fair Play Labs con su último éxito: Nickelodeon All Star Brawl 2″.

“Hay muchísimo talento acá en Costa Rica y nos toca trabajar con las uñas”, concluyó Monge.

Si quieren probar NeoSprint, ya está disponible en PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC, con un precio de 25 dólares, un poco más de 13.000 colones.