Todo esto puede comprar con 25 mil colones gracias a las ofertas de Epic Games

Epic Games dio por inaugurada su temporada de ofertas y en este momento, la tienda digital está cargada con algunos de los descuentos más grandes del año.

Del 16 de mayo hasta el 13 de junio, no solo van a tener decenas de juegos en ofertas que llegan hasta un 80% de descuento, sino que también uno que otro juego gratis.

Pero, sabemos que se puede volver un poco abrumador buscar entre tantas opciones, en especial si andamos cortos de plata. Así que nos dimos a la tarea de hacer una lista de qué juegos pueden comprar con solo 25 mil colones (50 dólares).

Acción

Para los amantes de la acción, esta temporada de ofertas es para ustedes.

Por ejemplo, pueden conseguir Red Dead Redemption 2 por 14.000 colones y Grand Theft Auto V por 5.000 colones, y les queda un vuelto de 6.000 colones.

Otra opción podría ser God of War por 13.300 y Far Cry 6 por 8.800, quedando con 3.000 colones de sobra.

Pero si lo de ustedes es comprar en cantidad, la mejor opción es Grand Theft Auto 5 (5.000 colones), Horizon Zero Dawn (6.700 colones) y Assassins Creed Valhalla (7.000 colones) y terminan con un vuelto de 6.300 colones para comprarse algo rico de comer mientras juegan.

¡A ponerle!

Las opciones para los amantes del deporte están un poco más limitadas, pero hay un par de combos que están interesantes.

Por ejemplo, EA Sports FC 24 está en 9.000 colones, si le suman los 13.600 que vale Expeditions: A MudRunner Game, un juego sobre manejar carros todo terreno mientras exploran la naturaleza; quedan con un saldo a favor.

La otra opción sería invertir casi que todo el presupuesto en The Crew Motorsport, uno de los juegos de carreras más populares, que está en 22.000 colones.

Fiebre de balas

Si lo de ustedes son los juegos de disparos, el combo Red Dead Redemption 2 con Grand Theft Auto 5 de nuevo, es una buena opción.

Pero si quieren variar las cosas, pueden cambiar Red Dead 2 por la Colección de Uncharted, que vale 13.250 colones, y salen con un vuelto de 6.750 colones.

O, pueden agregar al carrito Grand Theft Auto 5 (5.000 colones), Far Cry 6 (8.800 colones) y les quedan 11.200 colones para gastar en cualquier otro juego que les llame la atención.

Pero mi recomendación es The Last of Us Parte 1, que si bien vale 22.000 colones, vale cada centavo.

¡Para llevarse un susto!

Las opciones para los juegos de miedo son mucho más limitadas porque los únicos juegos que están disponibles son un poco caros como para comprar varios a la vez. Pero entre las ofertas pueden encontrar Dead Space por 13.300 colones, Dying Light 2 por 17.500 y Alan Wake 2 por 23.800 colones.

Pero si quieren armar sus propios combos y escoger los juegos, pueden encontrar todas las ofertas en el sitio web de Epic Games Store o en la aplicación para computadora.