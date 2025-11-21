Julión Álvarez: esto es todo lo que debe saber de su concierto en el Estadio Nacional

El concierto de Julión Álvarez se realizará este sábado 22 de noviembre en el Estadio Nacional y le traemos todos los detalles del evento.

LEA MÁS: K-Festival Gastronómico traerá lo mejor de Corea este fin de semana en San José

Las zonas generales permitirán el acceso entre 12 p.m. y 6 p.m., con actividades gratuitas, ambientación y venta de alimentos y bebidas.

En el área de mesas VIP, la entrada será de 2 p.m. a 6 p.m., e incluirá un pre–party en “El Cubo” con artistas invitados, rifa de una fotografía con el cantante y otras sorpresas.

Julión Álvarez se presentará en el Estadio Nacional este sábado 22 de noviembre.

LEA MÁS: Festival de la Luz llega a Sámara, Guanacaste con bandas y espectaculares carrozas

Accesos según cada localidad

Los accesos estarán distribuidos de la siguiente manera: por el sector Este ingresarán Sombra, Balcón y Platea; por el Noreste, las personas con entrada para gramilla; y por el Oeste, las mesas de Patrocinadores, Alfombra Verde, Diamante y Oro.

LEA MÁS: Alajuela Brilla quiere convertirse en el festival navideño más grande de Costa Rica

Beneficios y reglas para la zona de gramilla

La zona de gramilla tendrá por primera vez la modalidad “Peaje de Licor”, que permitirá adquirir un six-pack de cerveza con una regalía especial para mantener las bebidas frías sin perder el lugar.

Será también la única área autorizada para ingresar bolsas térmicas tipo hielera en tela, siempre vacías al momento de entrar.

El consumo dentro del estadio será exclusivamente con tarjeta, aunque en sectores como Sombra, Palco y Platea algunos vendedores podrían aceptar pago en efectivo.