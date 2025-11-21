K-Festival Gastronómico traerá lo mejor de Corea este fin de semana en San José

Los amantes de la cultura coreana podrán vivir una experiencia completa en el K-Festival Gastronómico, que se realizará este sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Parque Nacional.

El evento es organizado por la Municipalidad de San José y la Embajada de Corea para acercar al público a las tradiciones coreanas.

Actividades para toda la familia

En su cuarta edición, los asistentes podrán disfrutar de platillos típicos, bebidas tradicionales y productos en tiendas especializadas.

K-Festival gastronómico: lo mejor de la cultura coreana llegará a San José. (Guitar_Tawatchai/Freepik)

También habrá presentaciones musicales, concursos y dinámicas pensadas para todos los públicos, convirtiendo el festival en uno de los eventos culturales más esperados.

Artistas e invitados especiales

Entre las figuras más esperadas destacan Nihoo, cantante, bailarín y creador digital; Taeyeong, artista idol; y Koreanytico, influencer con fuerte conexión con la audiencia latinoamericana. Además de sus espectáculos, tendrán momentos de interacción con los fans.

Una cita para descubrir Corea

El festival invita tanto a seguidores de esta cultura como a quienes desean conocer más, permitiendo un acercamiento auténtico y accesible para visitantes de todas las edades.