Superior Sunset Fest anuncia line-up ampliado tras baja de Gentleman

El Superior Sunset Fest, programado para este 22 de noviembre en el Nebula Center de Heredia, reforzó su cartel con más artistas internacionales luego de confirmarse que Gentleman no podrá viajar por recomendación médica.

Un line-up más grande y variado

El festival ofrecerá una experiencia de reggae internacional en el Nebula Center.

Los organizadores anunciaron que, pese a la baja del artista alemán, el festival sigue “más fuerte que nunca” y presentará un cartel ampliado encabezado por Alborosie, Duane Stephenson, Chezidek, Cali P, Carol I Selectress y Selecta Herbalist. La gran novedad es la incorporación del reconocido cantante jamaicano Jesse Royal, quien se suma como invitado especial para robustecer aún más la oferta musical.

Ajustes tras la operación de Gentleman

El Superior Sunset Fest suma artistas internacionales como Jesse Royal y Alborosie.

La productora informó que Gentleman se encuentra recuperándose y reprogramará su gira para marzo de 2026, cuando también estará presente en la edición de verano del Superior Sunset Fest. Para compensar a quienes ya habían adquirido sus entradas, el festival otorgará un upgrade en la posición dentro del evento y un 30% de descuento para el Superior Sunset Fest Verano 2026. Este beneficio aplica para quienes conserven el tiquete digital y el comprobante de compra.

Una experiencia reggae de alto nivel

El festival abrirá sus puertas a partir de las 4:00 p.m. y promete una combinación de música, gastronomía y ambiente premium. La banda Shengen Clan acompañará a varios de los artistas en tarima, consolidando un espectáculo de reggae internacional en una sola noche. Las entradas ya están disponibles en eventcr.com.

El festival ofrecerá una experiencia de reggae internacional en el Nebula Center.

