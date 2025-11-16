¿Qué canción de Ana Gabriel le puso a Johanna Ortiz la “piel de gallina”?

Johanna Ortiz fue una de las figuras de la farándula nacional que asistió al concierto de Ana Gabriel este sábado 15 de noviembre en Parque Viva.

La expresentadora de televisión acaparó miradas con un atuendo completamente negro de estilo original: un pantalón con agujeros, un cinturón con diseño de corazón y una blusa de mezclilla sobre un top oscuro.

LEA MÁS: Los Hicsos sonarán en Cartago y San José para revivir la música que marcó a varias generaciones

Una noche de euforia y éxitos musicales.

Johanna Ortiz demostró su entusiasmo cantando a todo pulmón el tema “Simplemente amigos”, una de las canciones más coreadas por el público, y compartida en sus historias de Instagram, donde escribió que hasta se le puso “la piel de gallina”.

Johanna Ortiz se emocionó cantando "Simplemente amigos", uno de los éxitos más coreados de Ana Gabriel. (Instagram)

LEA MÁS: Bad Bunny agotó entradas, pero ofrecerá nuevas localidades y precios con un giro inesperado en la venta

Este fue uno de los videos compartidos por Johanna Ortiz.

La creadora de contenido también compartió varios videos en los que se mostraron disfrutando del evento e incluso recomendó a los asistentes la experiencia VIP ofrecida por Parque Viva.

Ana Gabriel y su show inolvidable

Ana Gabriel ofreció un espectáculo único donde sonaron sus mayores éxitos musicales, temas que continúan marcando a varias generaciones de seguidores.