¿Cuándo ver la segunda Luna llena más grande del año?

La segunda Luna llena más grande del año se observará el próximo jueves 4 de diciembre, cuando alcance un tamaño aparente notable debido a su cercanía con la Tierra.

El perigeo más próximo ocurrió el 5 de noviembre a 356.832 km, y el plenilunio de este jueves estará apenas 129 kilómetros más lejos, a 356.961 kilómetros. Esto la convierte en la segunda más grande del período.

LEA MÁS: NASA alista arriesgada misión para evitar catástrofe en la Tierra en 2026

Días ideales para observarla

La fase llena sucede a las 5:14 a.m., del 4 de diciembre, mientras que el máximo perigeo ocurre 12 horas antes. Por eso, la Luna del 3 de diciembre también podría apreciarse con gran tamaño, saliendo desde las 4 p.m. En diciembre suelen presentarse vientos más fuertes y cielos más despejados, lo que podría facilitar su observación durante tres días consecutivos de apariencia casi redonda.

Muchas personas aprovechan para sacar sus cámaras y captar las mejores fotos. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Estas son las históricas fotos que la NASA publicó del 3I/ATLAS de las que todos están hablando, ¿es un ovni?

Eventos lunares próximos

Entre los eventos destacados están el eclipse total del 3 de marzo de 2026, la Superluna Nueva del 16 de mayo, un eclipse parcial el 27 de agosto y otra Superluna el 23 de diciembre. Este año se observaron tres Superlunas, pero no volverá a repetirse hasta finales del 2026.

¿Qué determina su tamaño?

El tamaño aparente depende de la distancia entre la Luna y la Tierra, influida por su órbita elíptica. El punto más cercano es el perigeo y el más alejado, el apogeo. Cuando la fase llena coincide con esta cercanía, la Luna puede verse hasta un 14% más grande y su luminosidad aumenta aproximadamente un 30%.

Una actividad muy interesante es ver salir la Luna o acostarse contra el horizonte. (Cientec/Captura)

¿Cómo aprovechar esta oportunidad?

Observar la salida o puesta lunar puede ser especialmente atractivo. La posición varía según la latitud, lo que permite apreciar cuál parte del disco aparece primero. Además, identificar el conocido “conejo” formado por los mares lunares es una forma entretenida de seguir su desplazamiento.

Fotografiarla en contexto, junto a montañas o edificios, también puede generar resultados visualmente impactantes.