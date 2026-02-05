Bad Bunny enfrenta críticas por su elección de canciones en el espectáculo del Super Bowl Bad

El próximo domingo 8 de febrero se celebrará el Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos más esperados del año por los seguidores de la NFL.

Además del enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el espectáculo de medio tiempo contará con la participación de Bad Bunny.

Molestia por la lista de canciones

Aunque el anuncio generó entusiasmo, algunos seguidores del artista manifestaron su inconformidad tras difundirse la supuesta lista de canciones que interpretará durante el show.

Bad Bunny es uno de los grandes atractivos del evento. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Según una publicación de El Heraldo de México, la presentación duraría poco más de 14 minutos.

De acuerdo con la información publicada, el puertorriqueño interpretaría Dákiti, Tití Me Preguntó, Debí Tirar Más Fotos, I Like It, Safaera, Callaíta, Ojitos Lindos y Después de la Playa.

Sin embargo, numerosos usuarios reclamaron la ausencia de Baile inolvidable, canción incluida en su más reciente álbum, y no tardaron en expresar su descontento en redes sociales.