Bluey y Bingo presentarán su show en Costa Rica y prometen diversión para los niños. (Golden Live/Cortesía)

Bluey y Bingo presentarán su show en Costa Rica y prometen diversión al máximo para los más pequeños de la casa.

LEA MÁS: Las calles de San José estarán llenas de alegría y celebración este fin de semana

El show de Bluey se basa en la serie animada que ha conquistado corazones en todo el mundo con las adorables cachorras de raza Blue Heele, las cuales retratan con humor y sensibilidad la vida cotidiana de una familia, convirtiendo cada momento en una aventura educativa.

La productora Grupo Fresa realizará dos fechas del evento, esto con el fin de compartir con más familias la energía, inteligencia y ternura que transmiten estos personajes.

Bluey y Bingo harán reír a todos. (Golden Live/Cortesía)

LEA MÁS: Tico mostró la insólita razón por la que se detuvo el tránsito en una calle de Costa Rica

La primera presentación se realizará el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, en Heredia, y la segunda se llevará a cabo el 14 de diciembre en el Redondel de Palmares.

Ambos eventos arrancarán a partir de las 2 p.m.

LEA MÁS: Fans de Pink Floyd en el país podrán celebrar una fecha histórica en un gran evento

“El espectáculo busca no solo entretener, sino también inspirar momentos de conexión entre padres e hijos, replicando el espíritu de la serie: jugar juntos, aprender juntos y crecer en familia por eso decidimos ofrecer dos fechas, para que más pequeños puedan vivir esta experiencia inolvidable que suma diversión sana y educativa que es esencial para todos”, expresó Kevin Barboza, productor de Grupo Fresa.

Las entradas ya están a la venta por medio de eventcr.com y las localidades habilitadas son Zona Bluey en 49 dólares (24.500 colones) y gradería en 31 dólares (15.500 colones), los cuales ya incluyen cargos por servicios.