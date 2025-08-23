Cancelan show de La Cotorrisa a última hora y sus seguidores están bravísimos

Slobotzky y Ricardo Pérez son el dúo de La Cotorrisa. (Cortesía)

El esperado show de La Cotorrisa, el exitoso pódcast mexicano liderado por Slobotzky y Ricardo Pérez, que tenía entusiasmados a los ticos, fue cancelado a última hora, lo cual molestó a muchos seguidores.

El evento estaba programado para este sábado 23 de agosto, a las 8 p.m., pero, según un comunicado emitido por La Cotorrisa, tuvo que ser cancelado y será reprogramado.

“Disculpen el aviso con tan poco tiempo de antelación: trabajamos hasta la última oportunidad para sostener la fecha porque teníamos la esperanza de lograrlo. Aun así, priorizamos el respeto al público y la calidad del evento”, detalla el informe.

En una publicación realizada por la página Backstage Magazine en Facebook, los usuarios no tardaron en comentar.

“Eso pasa por careros”, “Si bajaran los precios no pasa esto, estaba demasiado caro”, “Claramente, estaban demasiado caras las entradas”, “Ojalá tomen en cuenta la serie de errores que cometieron en este show, entradas carísimas”, fueron parte de las opiniones.

Para quienes ya habían adquirido su entrada, Special Ticket realizará una revisión automática del cobro a las tarjetas utilizadas.

El tiempo en que se refleje el reintegro dependerá de cada entidad bancaria.