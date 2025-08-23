Tiempo libre

Dos ticos rompieron récord en Parque Diversiones, ¿se atrevería usted a intentarlo?

Dos jóvenes demostraron que no le tienen miedo a nada tras romper récord en Parque Diversiones

Por Yerlin Gómez Izaguirre y Fabiola Montoya Salas
Dos ticos rompieron récord en Parque Diversiones. (Rafael Pacheco Granados)

Este viernes 22 de agosto se llevó a cabo la tercera edición del Reto Búmeran en el Parque Diversiones, donde dos ticos demostraron que no le temen a nada, logrando una cantidad de vueltas que los llevó a romper récord.

En esta ocasión, el reto terminó en empate, ya que ambos finalistas alcanzaron 63 vueltas consecutivas en la montaña rusa Búmeran, la atracción más extrema del parque con sus imponentes 5 fuerzas G.

Los ganadores fueron Allison Fuentes, estudiante escazuceña de 19 años, y Abner Sánchez, trabajador de producción de 36 años, vecino de Alajuela.

Allison Fuentes y Abner Sánchez demostraron que son los reyes de la atracción.
Allison Fuentes y Abner Sánchez demostraron que son los reyes de la atracción. (Parque Diversiones/Cortesía)

Ambos aseguraron que iniciaron el reto “totalmente mentalizados” y con la intención no solo de ganar, sino de superar el récord del año pasado, que fue de 60 vueltas.

La edición 2025 marcó un hito para el evento, al realizarse, por primera vez, con el parque abierto al público, lo que permitió a los visitantes vivir la experiencia en directo y alentar a los participantes.

Antes de comenzar, todos los competidores pasaron por una revisión médica y, durante el reto, recibieron monitoreo constante e hidratación supervisada, reafirmando el compromiso de Parque Diversiones con la seguridad.

Los campeones se llevaron premios de distintas marcas, además del título oficial del Reto Búmeran, reservado solo para quienes logran dominar este desafío extremo.

