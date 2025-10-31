Mientras en países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda y el Reino Unido se celebra Halloween o Noche de Brujas, en Costa Rica se conmemora el Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense, declarado símbolo nacional mediante el decreto N° 10.239.

Actividades culturales en el Anfiteatro Fidel Gamboa

El Ministerio de Cultura y Juventud invita a participar en las actividades programadas.

En el Anfiteatro Fidel Gamboa, Centro Nacional de la Cultura, habrá presentaciones artísticas a partir de las 6 p.m., a cargo del Conservatorio Castella. A las 7 p.m., se realizará un concierto especial y música de cine de terror interpretada por la Banda Nacional de San José.

Costa Rica honra su creatividad popular con el Día de la Mascarada Tradicional. (Cortesía)

Pasacalles en Desamparados

El próximo sábado 1 de noviembre, el Parque de la Libertad en Desamparados será escenario de un pasacalles con entrada gratuita, donde las mascaradas y la tradición costarricense se lucirán frente a grandes y pequeños.

Los costarricenses celebran con mucha emoción esta festividad. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Importancia cultural de la mascarada

Esta festividad resalta la identidad cultural, la creatividad popular, la alegría colectiva y la importancia de preservar las tradiciones que unen a las comunidades de Costa Rica.