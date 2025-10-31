Eventos

Costa Rica honra su creatividad popular con el Día de la Mascarada Tradicional

Costa Rica celebra el Día de la Mascarada Tradicional, una festividad que destaca la creatividad popular

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Mientras en países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda y el Reino Unido se celebra Halloween o Noche de Brujas, en Costa Rica se conmemora el Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense, declarado símbolo nacional mediante el decreto N° 10.239.

Actividades culturales en el Anfiteatro Fidel Gamboa

El Ministerio de Cultura y Juventud invita a participar en las actividades programadas.

LEA MÁS: ¿Cuándo será el X-Knights 2026 en Costa Rica y cuánto valen las entradas?

En el Anfiteatro Fidel Gamboa, Centro Nacional de la Cultura, habrá presentaciones artísticas a partir de las 6 p.m., a cargo del Conservatorio Castella. A las 7 p.m., se realizará un concierto especial y música de cine de terror interpretada por la Banda Nacional de San José.

Mario Ledezma Alfaro quien tiene 72 años de edad, es nativo del puro corazón de Heredia y su primera máscara la hizo a los 12 años, fue una calavera, semanas después hizo la segunda, el Pisuicas y a partir de ahí se “enamoró” de este personaje tan fundamental en toda mascarada.
Costa Rica honra su creatividad popular con el Día de la Mascarada Tradicional. (Cortesía)

LEA MÁS: Palmares se prepara para el BBQ Fest 2025 y un día se dará entrada gratuita

Pasacalles en Desamparados

El próximo sábado 1 de noviembre, el Parque de la Libertad en Desamparados será escenario de un pasacalles con entrada gratuita, donde las mascaradas y la tradición costarricense se lucirán frente a grandes y pequeños.

En el desfile del 15 de setiembre en Desamparados también hubo mascaradas.
Los costarricenses celebran con mucha emoción esta festividad. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Importancia cultural de la mascarada

Esta festividad resalta la identidad cultural, la creatividad popular, la alegría colectiva y la importancia de preservar las tradiciones que unen a las comunidades de Costa Rica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
HalloweenNoche de BrujasDía de la Mascarada TradicionalMascaradas
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.