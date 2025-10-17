Escuela Calle Girales, en Cartago, enseña a los niños a montar sus propios negocios

Escuela de Cartago está enseñando a los niños a montar sus propios negocios. (Wilmer Madrigal Amador )

La escuela Calle Girales, ubicada en San Diego de La Unión, Cartago, está organizando una actividad especial donde los pequeños están capacitándose y aprendiendo a hacer negocios.

El evento se trata de un mercadito cooperativo que se llevará a cabo el próximo viernes 31 de octubre, de 10 a. m., a 12 p. m., según explicó a La Teja Ivonne Obando Brenes, profesora preescolar y encargada de la cooperativa.

“Llevamos tres años en que, durante todo el año, capacitamos chicos que tengan interés en emprender para hacer un cierre que es el mercadito cooperativo y ellos van a comercializar sus productos”, comentó Ivonne.

Aprenden desde pequeños a proyectar y administrar

Los profesores se encargan de capacitar a los niños en temas como proyección y presupuestos.

Los participantes van desde preescolar hasta sexto grado y venderán productos tanto comestibles como de uso personal, entre ellos postres, cajetas, minidonas, galletas decoradas y bisutería.

Creatividad y trabajo en equipo

Este año participarán 28 estudiantes con 15 proyectos, de los cuales 5 son individuales y 10 en grupo.