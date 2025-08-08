Famosos personajes de “La Granja de Zenón” traerán un espectáculo inolvidable al país.

Los famosos personajes Bartolito, la vaca Lola, el periquito Pepe, el caballo Percherón y muchos otros de “La Granja de Zenón” llegarán a Costa Rica para poner a cantar, bailar y soñar a los más pequeños de la casa.

El espectáculo, que promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia, estará cargado de música en vivo, baile, luces, colorida escenografía y, por supuesto, sus icónicas canciones que pondrán a grandes y pequeños a disfrutar desde el primer momento.

Se trata del show oficial “La Granja de Zenón: La Búsqueda del Tesoro”, una puesta en escena que llevará al público por una divertida y emocionante aventura.

Los niños adoran a los personajes de "La Granja de Zenón".

En esta historia, los personajes deberán resolver un gran misterio: el tesoro de la granja, que guarda en su interior un huevo mágico con tres deseos, pero que desaparece misteriosamente.

Bartolito y Yamila emprenderán la búsqueda para recuperarlo, pues uno de los deseos, el de Tito, se ve en peligro. El camino estará lleno de retos, pistas y enigmas por resolver. Todo esto acompañado del ritmo, la alegría y la energía que caracteriza a los personajes de la exitosa serie infantil.

Las funciones se llevarán a cabo el sábado 4 de octubre y el domingo 5, en dos horarios: 10 a.m., y 2 p.m., en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

Las entradas tienen un valor de 20.000 colones en Planta Baja y 15.000 colones en Planta Alta. Los boletos ya están disponibles en la página: boleteria.museocr.org.

Es importante tomar en cuenta que todos los asistentes deben contar con su entrada para ingresar al espectáculo.

El espectáculo será en el Museo de los Niños. (Cortesía)

Para más información, el público puede visitar el Facebook Museo de los Niños CR o escribir al número de WhatsApp 7003-7070.

La Granja de Zenón es un programa infantil con mucho pegue en YouTube, que combina música, juegos e historias ambientadas en el mundo de Zenón, un granjero que vive en las montañas con sus amigos: la vaca Lola, el gallo Bartolito, el caballo Percherón, el lorito Pepe, entre otros.

Sus canciones pegajosas y aventuras buscan enseñar valores como la amistad y el cuidado del ambiente, convirtiéndola en una propuesta de entretenimiento con contenido educativo.

Así que desde ya, los niños pueden irse preparando con éxitos musicales como “Soy una serpiente”, “Kikiki Cococo”, “Estaba la gallina Cocorita”, “La vaca Lola”, “Percherón”, entre otros.

Adicionalmente, el Museo de los Niños cuenta con diferentes actividades de entretenimiento, por lo que podría ser una excelente oportunidad para pasar el día en familia.