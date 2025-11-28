La Navidad llegará a Sámara con el estreno de una canción compuesta por un artista costarricense

La comunidad de Sámara, Guanacaste, se prepara para el Festival de la Luz, que tendrá lugar este sábado 29 de noviembre a tan solo 20 metros de la playa.

Una de las presentaciones más esperadas es la del artista nacional René Villa, quien este año, impulsado por su hermano Lucas, compuso una canción navideña llamada “Navidad en Sámara” para destacar cómo se vive esta época en la costa.

LEA MÁS: ¿Cuándo y dónde será el Desfile Navideño de Cartago? Detalles de bandas y carrozas

Una Navidad diferente: Sol, mar y verano

“Aquí la Navidad se vive distinto, es como playa, verano, sol, mar, atardeceres. Como yo soy de la zona, pensé en escribir algo sobre cómo se vive la Navidad aquí, que usualmente es verano con los vientos de diciembre”, mencionó el cantante.

El evento navideño se realiza a solo 20 metros de la playa de Sámara, ofreciendo un ambiente único. (René Villa/Cortesía)

LEA MÁS: Esto es todo lo que debe saber sobre el Tope Nacional de San Ramón 2025

René, de 28 años, canta desde pequeño, aunque lo hace de manera profesional desde hace cinco años. El joven fue invitado a la primera edición del festival el año anterior, interpretando “Somos Sámara” y este año, regresa con su nuevo lanzamiento.

El artista de 28 años interpretará su nuevo tema navideño en la iluminación del árbol. (René Villa/Cortesía)

Se espera que muchas familias puedan asistir al evento. (René Villa/Cortesía)

Presentaciones

“Quiero que transmita alegría, unión y espíritu navideño”, recalcó el cantante.

Este viernes 28 de noviembre se presentará durante la iluminación del árbol a las 6:30 p.m., en la plaza de Deportes con su más reciente lanzamiento.

El sábado 29 de noviembre interpretará “Somos Sámara” en el Festival de la Luz.