Los Pirulos cumplen años y están preparando un fiestón inolvidable. Foto de: Diana Méndez. (Diana Mendez.)

Los Pirulos, una verdadera institución artística del país, se están preparando para celebrar con todo su 40 aniversario, con una gran fiesta dedicada a las familias costarricenses.

El Fiestón será el primer festival infantil y familiar organizado por el grupo, y tendrá como sede el Museo de los Niños, el próximo domingo 31 de agosto. El evento contará con dos funciones, a las 11 a. m., y a las 4 p.m.

Durante esta celebración, los asistentes podrán disfrutar de una jornada llena de actividades para grandes y pequeños, incluyendo: música en vivo con artistas nacionales, activaciones de marcas, feria con diversos productos, atracciones y un show estelar con Los Pirulos.

“Este será un día muy especial en el que queremos agradecerle a Costa Rica por tanto cariño durante estos 40 años. Los Pirulos hemos crecido junto a las familias y El Fiestón es nuestra forma de agradecerles a todos”, afirmaron Los Pirulos.

Las entradas están a la venta por medio de www.publitickets.com y el precio del boleto es de 8.000 colones por persona. Los niños menores de dos años no pagan entrada.