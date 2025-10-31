¡Noche de miedo y diversión! Parque Diversiones se llena de ritmo con Halloween by Jogo

Parque Diversiones abrirá sus puertas este sábado 1.° de noviembre para la celebración de Halloween by Jogo, ofreciendo una noche llena de música y diversión para los asistentes.

Conciertos y artistas

En el stage principal estarán Chuz y Owner, Jime Piza, Bombocat, De la Ghetto e In Betwin, mientras que en la zona stage hideout se presentarán Diego C, AZNL y Khriztian GC, garantizando variedad musical para todos los gustos.

Recomendaciones y seguridad

La productora recomienda llegar temprano y llevar la entrada descargada o en formato digital, junto con la cédula o el pasaporte; no se aceptarán fotocopias.

Halloween by Jogo en Parque Diversiones: todo lo que debe saber sobre el evento. (Arceyut Producciones )

El parqueo tiene un costo de 4.750 colones y en el evento solo se aceptarán pagos con tarjeta.

No se permitirá el ingreso de cigarros, armas de fuego, encendedores, coolers, sustancias ilícitas, mascotas, mochilas grandes, selfie stick, sillas, termos, paraguas ni cámaras.