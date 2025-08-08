Paraíso se prepara para un fiestón con bingo y rifas llenas de premios irresistibles. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

Paraíso de Cartago tendrá una jornada familiar este sábado con bingo, rifas y venta de comidas típicas en el marco del Día de la Madre.

LEA MÁS: Famosa cantante apareció entre las más exitosas de la región y muchos no sabían que era tica

La actividad se realizará en el Salón Parroquial de Dulce Nombre e iniciará con un bingo a partir de las 3 p.m., y tendrá premios muy atractivos, incluyendo uno de 200.000 colones, además de otros montos en efectivo y canastas de víveres. Además, se realizarán rifas durante el evento.

La actividad es para todo público. (Rafael PACHECO GRANADOS)

LEA MÁS: No van a creer en lo que convirtieron una casa de más de 100 años en nuestro país

La venta de comidas empezará desde las 11 a.m., y ofrecerá un menú a precios accesibles con platillos como pozol, arroz con cerdo, gallo de papa, gallo de salchichón, gallos de costilla de cerdo, arroz con leche y la tradicional mazamorra.

“Invitamos a toda la comunidad a que ese día no cocine en casa, sino que nos acompañe desde las 11 a.m., disfrute la comida y colabore con estas causas tan importantes para la comunidad”, expresó Víctor Hugo Solano Villalta, presidente de la Hermandad de Jesús Nazareno.

LEA MÁS: Famosos personajes de “La Granja de Zenón” traerán un espectáculo inolvidable al país

Como novedad, este año, se habilitará un servicio exprés de entrega de comidas para vecinos de Dulce Nombre, Caballo Blanco y Agua Caliente, con un costo simbólico de 500 colones por envío.

Todo lo recaudado será destinado a fortalecer los proyectos comunitarios de la Asociación de Fútbol Lankester y la Hermandad de Jesús Nazareno de Dulce Nombre de Cartago, por lo que asistir y colaborar es una forma directa de apoyar el desarrollo local.