Perrita se convirtió en la mejor compañía de una abuelita y ella se lo agradece con amor. (Yerlin Gómez Izaguirre/yerlin Gómez)

Mía, una perrita chihuahua, se convirtió en la mejor compañía de doña Ligia Mendoza, una abuelita que vive agradecida y que se lo demuestra con amor incondicional.

Doña Ligia es vecina de Hatillo y estuvo presente este sábado en Viva Feria de Mascotas, en Parque Viva, desde las 8:30 a.m., como toda buena madrugadora.

“Tiene año y medio, y es la primera vez que venimos a la feria. Ella vino recién nacida de la isla Chira y no la quisieron porque el señor dijo que la perra tuvo muchos perritos y por eso la estaban regalando. Tuvimos que darle chupón porque se la quitaron a la mamá desde pequeñita y lloraba mucho”, nos contó doña Ligia.

A partir de ese momento, Mía empezó a recibir mucho cariño y protección, razón por la que ahora es toda una chineada.

La coqueta peludita llegó a la feria sin ropita, pero cuando su mamá perruna vio la cantidad y variedad de accesorios para ella, no lo pensó dos veces y le compró vestidito y un gorro, así que andaba toda feliz.

Mendoza mencionó que, además de Mía, tiene otros cuatro perritos, todos rescatados. Aunque cuenta con su hija, quien ya se casó, y su nieto, que trabaja, son sus amigos de cuatro patas quienes le brindan compañía y alegría durante todo el día, por lo que no se siente sola y los cuida con amor y dedicación.

“Yo les aconsejo que rescaten perros, pero que no los maltraten. He tenido muchos perros y cuando se me mueren, consigo otros”, fue el mensaje de esta abuelita para aquellos que desean tener una mascota.

Doña Ligia llegó a la feria con su hermana, Ana Mendoza, quien también llevó a su peludita llamada Nala de tres añitos. Esta pequeña perrita es una french poodle y llegó bien guapetona con un vestido que llamaba la atención. Nala hasta salió regalada con productos que se estaban obsequiando en la actividad.

“Me da alegría; cuando llego del trabajo, ella me está esperando. Dormimos juntas y andamos por todo lado juntas. Estas actividades son muy bonitas y uno aprende mucho”, nos contó doña Ana.

Este sábado, la feria tuvo un espacio de wellness pet, talleres, sorteos, últimas tendencias y novedades para los más chineados, pasarela de perritos, food trucks y mucho más.

Este domingo no será la excepción, ya que los visitantes podrán disfrutar de canicross, doga pet, talleres, fisioterapia y rehabilitación, concurso de cosplay, charlas y más. La entrada es gratuita y el parqueo tiene un costo de 4.000 colones.

