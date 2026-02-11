San José se prepara para una gran fiesta colorida: el Año Nuevo Chino promete sacudir la capital

Las personas que disfrutan la cultura oriental podrán participar en una gran celebración del Año Nuevo Chino, que se llevará a cabo en el Paseo de los Estudiantes, en San José.

El evento es organizado por la Municipalidad de San José y busca acercar al público a las tradiciones asiáticas a través de actividades culturales.

Espectáculos y actividades culturales

La jornada se realizará el próximo 14 de febrero, en un horario de 10 a.m. a 7 p.m. El programa incluye presentaciones de danza y música tradicional, la reconocida Danza del León, exhibiciones culturales y una variada oferta de gastronomía asiática.

El Año Nuevo Chino será celebrado a lo grande en San José. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Una experiencia para toda la familia

El evento está diseñado para públicos de todas las edades y contará con pequeños negocios y productos temáticos. La organización destacó que será una experiencia llena de color, alegría y buenos deseos, ideal para compartir en familia.