Eventos

San José se prepara para una gran fiesta colorida: el Año Nuevo Chino promete sacudir la capital

El Año Nuevo Chino se celebrará el próximo 14 de febrero en el Paseo de los Estudiantes

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Las personas que disfrutan la cultura oriental podrán participar en una gran celebración del Año Nuevo Chino, que se llevará a cabo en el Paseo de los Estudiantes, en San José.

LEA MÁS: ¿Cuánto cuesta la entrada más barata y la más cara para ver a Chayanne en el Estadio Nacional?

El evento es organizado por la Municipalidad de San José y busca acercar al público a las tradiciones asiáticas a través de actividades culturales.

Espectáculos y actividades culturales

La jornada se realizará el próximo 14 de febrero, en un horario de 10 a.m. a 7 p.m. El programa incluye presentaciones de danza y música tradicional, la reconocida Danza del León, exhibiciones culturales y una variada oferta de gastronomía asiática.

02/01/2025. Celebración del año nuevo Chino en el Barrio Chino, San José. Fotografía: Lilly Arce.
El Año Nuevo Chino será celebrado a lo grande en San José. (Lilly Arce/Lilly Arce)

LEA MÁS: ¿Tenía entrada para el concierto de Lucero y Mijares? Esto es lo que debe hacer tras la cancelación del show

Una experiencia para toda la familia

El evento está diseñado para públicos de todas las edades y contará con pequeños negocios y productos temáticos. La organización destacó que será una experiencia llena de color, alegría y buenos deseos, ideal para compartir en familia.

02/01/2025. Celebración del año nuevo Chino en el Barrio Chino, San José. Fotografía: Lilly Arce.
Se espera la asistencia de muchas familias. (Lilly Arce/Lilly Arce)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Año Nuevo ChinoSan JoséPaseo de los Estudiantes
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.