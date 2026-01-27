¿Tenía entrada para el concierto de Lucero y Mijares? Esto es lo que debe hacer tras la cancelación del show

Tras la cancelación del concierto de Lucero y Mijares en Costa Rica, la productora a cargo del evento informó cómo se estará manejando la devolución del dinero correspondiente a las entradas adquiridas por el público.

Fechas y modalidad del reembolso

De acuerdo con un comunicado oficial, el proceso de devolución del dinero se realizará en su totalidad entre este martes 27 y miércoles 28 de enero.

La empresa aclaró que el trámite se hará de forma automática, sin necesidad de gestiones adicionales por parte de los clientes.

Lucero y Mijares se iban a presentar el próximo 6 de febrero en Parque Viva. (Content Lab/Cortesía)

“Se encuentra siendo gestionado de manera interna por el equipo correspondiente. No es necesario que los clientes envíen solicitudes o correos adicionales para este trámite”, explicó la productora.

Dónde obtener más información

Para quienes tengan dudas adicionales sobre el proceso, se informó que pueden comunicarse directamente con eticket al número 2295-9400, donde se estarán atendiendo consultas relacionadas con el reembolso.

La cancelación del evento generó tristeza entre los fans de los artistas.