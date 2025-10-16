Eventos

Tras evacuación en la UCR, el Planetario de San José envió un importante anuncio

El Planetario de San José UCR también suspendió sus actividades presenciales

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Tras evacuación en la UCR, el Planetario de San José envió un importante anuncio. (Cortesía Any Pérez/La Nación)

El Planetario de San José UCR también tuvo que suspender sus funciones este jueves luego de recibir un correo con una amenaza de ataque armado.

La alerta obligó a evacuar, de inmediato, la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, así como sedes y recintos asociados.

Para proteger a toda la comunidad universitaria, las actividades presenciales se trasladaron a modalidad virtual, hasta que las autoridades confirmen que no existen riesgos para estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes.

Impacto en los visitantes

En el caso de las personas que habían adquirido entradas para el Planetario UCR, este jueves 16 de octubre, las autoridades publicaron un comunicado indicando que los usuarios pueden gestionar una solución a través del correo reservaciones.planetario@ucr.ac.cr

Se recomienda a quienes tenían planeado asistir, utilizar, únicamente, los canales oficiales de contacto para cualquier consulta.

Este fue el comunicado compartido por el planetario.
Este fue el comunicado compartido por el planetario. (Planetario San José UCR/Facebook)
Planetario de San José UCRAmenazasAtaque armado
Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

