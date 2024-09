¡Viva Feria de Mascotas! Peluditos contagiaron a todos con su energía y felicidad

¡Viva Feria de Mascotas! Peluditos contagiaron a todos con su energía y alegría. (Marvin Caravaca)

Viva Feria de Mascotas arrancó este sábado 28 de setiembre en un ambiente lleno de alegría, gracias a la cantidad de peluditos que llegaron junto a sus dueños, para compartir un momento especial de entretenimiento y comprar una variedad de productos y servicios innovadores.

La actividad arrancó a las 10 a.m. y se extendió hasta las 7 p.m., donde se recibieron a todos aquellos que desean aprender más sobre sus peluditos y, de paso, llevarse algo de las muchas opciones que hay en la feria. Si usted no pudo asistir hoy, no se preocupe, ya que mañana tendrá el mismo horario.

Los asistentes llegaron de varias parte del país. (Marvin Caravaca)

LEA MÁS: Feria de Mascotas ofrecerá lo mejor para chinear a los peluditos de la casa

En nuestra visita, tuvimos la oportunidad de conversar con Trilce Jirón, cofundadora de La Repa de Sueños, quien llegó puntual para ofrecer sus colchones. Ella expresó su emoción por asistir y contó que el enfoque de su negocio es la comodidad no solo de los dueños, sino también de los amigos de cuatro patas, ya que también hay opciones pensadas para ellos.

Las mascotas tuvieron su día especial, como este bulldog que llegó en su carro 4x4. (Marvin Caravaca)

Otro negocio muy interesante fue el del doctor Mario Rendón, quien ofrece productos medicinales a base de CBD para ayudar a reducir la ansiedad en los perritos. Además, había mascotas en adopción para aquellos que están buscando un nuevo peludito para llevar a casa.

Estos angelitos dormidos están en adopción, búsquelos en la feria. (Yerlin Gómez)

Si quiere devolverse acompañado, hay varios perritos que buscan un hogar, como este tricolor, que hasta se puso un pañuelo para verse más bello. (Yerlin Gómez)

LEA MÁS: Perrita le salvó la vida a su dueño y él se lo agradece organizando la Viva Feria de Mascotas

El evento ofrece una variedad de opciones para que los caninos se sintieran cómodos. Había un parque de deportes, bolas para jugar, e incluso una zona de césped sintético donde podían hacer piruetas.

La diversión es algo que sobra en este evento. (Yerlin Gómez)

Nos topamos con un perrito salchicha llamado Paco, que venía desde Heredia, con su dueño Ricardo Zamora.

“Salimos como a las 11 a.m., de la casa, estas actividades son bonitas, a la gente le gusta, los perritos se distraen cuando ven más perritos. Paco tiene cinco años de estar conmigo y se porta bien”, comentó Ricardo al referirse a su mascota.

Paco es un perrito bien portado. (Yerlin Gómez)

LEA MÁS: Lazo de amor con su perrita le permite a joven comprender la labor de Viva Feria de Mascotas

Llamó la atención Buggy, un encantador perrito de raza shih tzu, que llegó muy coqueto y atrajo la mirada de todos los asistentes. Él fue llevado por Eduardo Segura y Katherine Fallas desde Coronado y no querían perderse nada del festival.

Buggy es muy coqueto y hace caso si le dan premio. (Yerlin Gómez)

En la fotografía: Eduardo Segura, Katherine Fallas y el guapo de Buggy. (Yerlin Gómez)

“Estamos aquí desde las 11 a.m., a mí me parece bastante chiva porque a parte de venir a ver cosas como ropa o alimentos y todo esto, los perros pueden convivir”, indicó Eduardo, quien además mencionó que su perrito tiene año y dos meses.

La agenda de actividades estuvo bastante completa, ya que se habló de temas como los síntomas de envejecimiento, el cuidado de las mascotas en la playa, los parásitos, el grooming, los cuidados diarios, estrategias preventivas, entre otros. Es necesario abarcar estas áreas para estar en todas y asegurar su bienestar.

Perritos de todas las razas dijeron presente. (Marvin Caravaca)

LEA MÁS: Viva Feria de Mascotas le espera este fin de semana con lo mejor para sus perritos

Alex Bent y su perrita Mila dejaron a todos asombrados con los trucos que saben hacer. (Yerlin Gómez)

Alex Bent fue otro de los que se robó muchas miradas al demostrar el entrenamiento con su perrita Mila, una border collie de dos años que hizo cuantas piruetas quiso y dejó a todos asombrados. Alex nos contó que esto lo ha logrado a punta de premios, cariño y juguetes.

Había también un espacio para fotografías a cargo de la fotógrafa Elke Madrigal Araya, quien nos mostró su trabajo y se encargó de hacer varias sesiones donde los peludos mostraron sus mejores poses.

Elke Madrigal dedica su tiempo a tomarle fotografías a los perrhijos. (Yerlin Gómez)

La actividad estuvo interesante, divertida y se caracterizó por la participación activa de los asistentes, la variedad de actividades para las mascotas y un ambiente lleno de alegría. La entrada es gratuita y el parqueo tiene un valor de 4.000 colones.