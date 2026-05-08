Zarcero tendrá actividad con abejas reina en vivo y degustación de miel

La Fundación Limpiemos Nuestros Campos está organizando la segunda edición del AbejaFest, un evento que se realizará los días 16 y 17 de mayo en el parque de Zarcero, Alajuela.

La actividad está abierta al público y busca acercar a las personas al mundo de la apicultura mediante experiencias prácticas.

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Charlas, demostraciones y productos

Durante el evento, según explicó Ronny Garro, quien es parte de la fundación, se abordarán temas como el manejo de enjambres, además de realizar demostraciones en vivo con abejas reinas.

Si le gusta la miel, no se puede perder este evento. (Canva/Canva)

También habrá espacios de formación para quienes deseen aprender más sobre el sector y la importancia de aplicar buenas prácticas agrícolas y apícolas.

El público podrá acceder a charlas especializadas, conocer procesos productivos y adquirir miel y otros productos derivados.

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Impulso al sector apícola

Tras una primera edición exitosa, AbejaFest regresa con una propuesta fortalecida que incluye la participación de organizaciones del sector como Asoapi, Aapiden, Canamel y el Clúster Apícola, junto con productores, industria y gobierno local.

La iniciativa busca fortalecer el conocimiento y promover el desarrollo sostenible del sector.