Museo de los Niños dejará ingresar gratis a los más pequeños para celebrar su día. (Cortesía)

El Museo de los Niños espera a las familias con una amplia agenda de actividades para celebrar el mes de la niñez.

Como parte de las sorpresas, este sábado 6 y domingo 7 de setiembre los niños menores de 15 años ingresarán gratis, mientras que los adultos podrán entrar por un costo de 3.000 colones.

Las entradas para adultos están disponibles en boleteria.museocr.org o en la boletería física del Museo el día de la visita.

Las actividades se extenderán a lo largo de este y los siguientes fines de semana del mes, ofreciendo opciones para todas las edades.

Los niños podrán disfrutar de una serie de actividades. (Marvin Caravaca)

Los pequeños podrán disfrutar de zonas de fiesta, juegos, actividades artísticas, animación, música, pasacalles, bailes, más de 46 salas interactivas y mucho más.

La Fiesta de la Niñez tendrá su punto más fuerte este fin de semana del 6 y 7 de setiembre, así como el martes 9. Las actividades se distribuirán en tres espacios:

Zona hey, hey: en el salón Kaopakowe, dedicada a la música y el baile.

Zona corre, corre: con juegos de estrategia.

Zona Tas, Tas: en la Sala de Café, enfocada en la expresión artística.

El sábado 6, los visitantes podrán disfrutar de pintacaritas, rallys, talleres educativos, el show musical de Mau Ventanas, la presentación del grupo Chiquiticos, fotos con Museíto y Museíta, cuentacuentos, títeres y la participación de la Banda Municipal de Colima de Tibás.

El museo siempre es una buena opción para los más pequeños.

El domingo 7, el público gozará de animación, personajes de fantasía, un espectáculo de baile con la academia La Colmena, la presentación del grupo Tú, concursos y un pasacalle con personajes de distintas instituciones y marcas comerciales que pondrán a bailar tanto a niños como adultos.

Ambos días, las familias podrán llegar con peinados locos y participar por premios en la tarima principal.

Durante la semana también se desarrollarán actividades ludopedagógicas con enfoque STEAM para grupos escolares y público general, además de presentaciones del Elenco Artístico del Museo de los Niños.

El valor regular de la entrada es de 2.500 colones para menores de 15 años y 3.000 colones para adultos. La agenda completa y actualizada se publicará cada semana en las redes sociales del Museo de los Niños CR.

Como parte de la celebración del mes de la niñez, del 4 al 30 de setiembre también se podrá visitar la Galería Nacional, que exhibe la muestra Convención Americana de Derechos Humanos, interpretada e ilustrada por niños y adolescentes de América Latina y el Caribe.

La exposición incluye 68 pinturas en pequeño formato que representan de manera creativa y colorida cada uno de los artículos de la Convención.