Dese una buena comelona rodeado de personajes de manga y de películas

La hamburguesa Doble Cheese lleva doble torta, queso, jamón y tocino, además de lechuga, tomate, cebolla y queso mozzarella. Hasta se hace la boca agua. (Rafael Pacheco Granados)

La Comelona es un restaurante que ofrece algo muy diferente a lo usual y queremos que usted lo conozca porque podrá comer delicioso, ver sus series animadas favoritas y tomarse fotos con grandes personajes históricos.

Este bonito restaurante se ubica en El Tejar de El Guarco, 50 metros este de la entrada a Guayabal, calle principal y además de estar en una bonita ubicación, tiene una variedad gastronómica que lo atrapará.

Los personajes históricos se encuentran en todo el local. (Rafael Pacheco Granados)

En la entrada lo van a recibir Goku y Vegeta, también podrá sentarse en un sillón que le recordará a los Simpson, es el sitio perfecto para tomarse una foto en familia y así recordar esta serie tan famosa.

Conforme se va recorriendo el lugar, puede ver las paredes llenas de grandes personajes como Bob Esponja, Coraje el perro cobarde, Los Padrinos Mágicos, Billy y Mandy, Los Avengers, La Roca, El Chavo del Ocho, Deadpool, Rápidos y Furiosos, entre muchos otros.

Nos recibió Keylor Navarro y nos contó que junto a su esposa, Gabriela Fonseca, lograron crear este maravilloso proyecto que iniciaron en diciembre del año pasado y se ha hecho conocido por los vecinos y personas de otras partes del país.

Las personas aprovechan para tomarse fotografías con los personajes. (Rafael Pacheco Granados)

Keylor es el fan número uno de estas series animadas y es por eso que se les ocurrió esta idea de incluir estos dibujos en su local. Aquí puede encontrar desde personajes de películas hasta expresidentes, como Barack Obama. El dueño nos explicó que eso es lo que llama la atención de los visitantes.

Todos los platos que encuentra acá son calidad. (Rafael Pacheco Granados)

La decoración lo puede trasladar en el tiempo, de hecho Keylor nos contó: “Estos afiches significan mucho para mí porque me recuerdan la infancia, es un sueño cumplido”. Sabemos que muchos seguidores de estas series, al igual que él, se van a sentir identificados.

Algo muy importante de mencionar es que, también puede encontrar variedad de comida rápida y otras opciones para comer tranquilamente, mientras ve televisión y recuerda sus series favoritas de la infancia.

En La Comelona encontrará buen ambiente y puede ver sus series mientras come. (Rafael Pacheco Granados)

Además de Dragon Ball Z, usted puede disfrutar de episodios de Naruto, los X-Men, Los Simpson, Pokémon, Digimon, entre muchos otros, así que se va a divertir.

Los niños disfrutan mucho cuando ven que sus fábulas son reproducidas una y otra vez en las pantallas del lugar.

Le contamos que las hamburguesas son de los platillos más buscados por las personas que llegan a La Comelona, además de que ofrecen buen sabor y tienen gran tamaño.

Keylor es el fan número uno de manga y trasladó su buen gusto hasta este local. (Rafael Pacheco Granados)

“Las personas vienen a buscar comida rápida, aunque vendemos de todo, hasta casados. Los precios son accesibles y el sabor final del producto es lo mejor”, nos contó Keylor.

Había una hamburguesa que quería probar por su nombre y por su presentación, que es la Saiyajin y cuando me la llevaron me quedé sorprendida porque era muy grande y tenía doble torta, tanto la torta como las salsas son artesanales.

La Saiyajin lleva doble torta rellena de queso, doble jamón, queso, tocino; además aros de cebolla, repollo, tomate y hasta aguacate, todo un manjar.

Esta hamburguesa lo hará chuparse los dedos, es bastante grande. (Rafael Pacheco Granados)

Aunque no fue lo único que probé, porque Keylor me recomendó probar la hamburguesa doble cheese, no les puedo explicar la delicia, el queso se desbordaba sobre toda la hamburguesa y estaba muy jugosa. Usted aquí se antoja con todo, imagínese que también probé los nachos y una canasta de chicharrón.

Los precios son muy cómodos, por ejemplo los nachos tienen un costo de 3.500 colones; la hamburguesa doble cheese por 5.000 colones, al igual que la Saiyajin y en el caso de la canasta de chicharrones puede encontrarlos por 4.000 colones.

Los nachos se pueden compartir y son exquisitos. (Rafael Pacheco Granados)

Realmente todo estaba muy rico, la comida es fresca y tiene un sabor que usted no va a encontrar en otro sitio. Navarro nos mencionó que al igual que cualquier otro negocio, al inicio fue un poco difícil; sin embargo, él y su esposa trabajaron duro para atraer a sus clientes y que se fueran con la idea de volver y por lo visto, definitivamente, lo están logrando.

Le aseguro que comerá delicioso en La Comelona. (Rafael Pacheco Granados)

El horario de La Comelona es de lunes a domingo, de 11 a.m., a 9 p.m., y los viernes y sábados cierran a las 10 p.m. Usted puede encontrarlos en Instagram como @comelona293. No pierda la oportunidad de visitarlos.

