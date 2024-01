Saque su licencia de conducir con ayuda de este curso gratuito

Si usted está pensando en matricular la prueba práctica de manejo, pero no tiene ni idea de cómo estudiar o ya varias veces lo ha intentado y no ha tenido éxito aprobando el examen, en La Teja le tenemos muy buenas noticias para que aproveche su tiempo libre y no deje pasar este año sin obtener la tan anhelada licencia.

Se trata del curso gratuito que impartirá la escuela Vial Municipal de Cartago, del 22 de enero al 6 de febrero todos los lunes, martes y miércoles en un horario de 9 a. m. a 12:30 p. m.

El curso es modalidad presencial y es gratuito, pero tiene límite de cupo, por lo que, si le interesa matricularlo deberá cumplir ciertos requisitos.

Ser mayor de 14 años, pertenecer al cantón central de Cartago, contar con cédula vigente y en buen estado.

Aproveche este curso teórico gratuito. (Foto: Archivo) (Cortesía MOPT)

Si cumple con los requisitos, podrá matricular de este 17 al 18 de enero a las 9 a. m. por medio del registro en línea municipal http://reglinea.muni-carta.go.cr/

Para más información puede ingresar al perfil oficial de la Municipalidad de Cartago o comunicarse al correo electrónico ¿escuelavial@muni-carta.go.cr, también puede llamar a los teléfonos 2550-4670 o bien al 2550-4654.