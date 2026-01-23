Caminata en San José permitirá a los participantes medir su condición física al aire libre

La Fundación Caminantes de Costa Rica, por medio de su Proyecto Troleando por Tiquicia, lo invita a participar en una caminata recreativa en San José, orientada a promover la condición física y el bienestar general mientras se disfruta de la naturaleza.

La actividad se realizará el próximo sábado 24 de enero a partir de las 8:30 a.m., en el parque metropolitano La Sabana.

El recorrido tendrá una distancia aproximada de cuatro kilómetros y partirá desde la estatua de León Cortés. Antes del inicio se llevará a cabo una rutina de estiramiento para preparar a los participantes.

La actividad tendrá una distancia de cuatro kilómetros. (Canva/Canva)

Detalles de la actividad

El costo de inscripción es de 5.000 colones, que incluye refrigerio, guía, medalla conmemorativa, toma de presión arterial y medición de frecuencia cardíaca en reposo

Lo recaudado será destinado al grupo de adultos mayores de la fundación. Para reservas puede comunicarse al número 7189-4252.