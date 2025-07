Creadora de contenido expresó que los ticos son muy empalagosos por un curioso detalle

La colombiana no lo podía creer. Captura (Tik/la teja)

Soy Angélica Cháves, creadora de contenido colombiana, quedó hechizada con los ticos por una razón que jamás imaginó. Su experiencia en Costa Rica la marcó tanto que no para de compartir lo especial que es la gente y la cultura del pura vida.

Por medio de su cuenta de Tiktok, la famosa colombiana que anda por varias partes de América en moto, contó que su paso por el país la dejó más que encantada.

“En Costa Rica siempre me tratan diferente, me pasan cosas muy locas y aún no lo comprendo. Cuando estaba llegando a un peaje, yo estaba concentrada esperando mi turno cuando un mae me toca la mano y cuando volteó a ver, se mete la mano al bolsillo y al saludarlo amablemente va sacando una moneda y me dijo: ‘No se preocupe por su peaje, que esta vez invito yo’ “, contó en el clip.

La motociclista expresó que para ella ese gesto fue tan bonito que no podía quedarse de manos cruzadas, por lo que le regaló un sticker para la moto.

Angélica Cháves estaba encantada con Costa Rica. Captura (Tik/la teja)

“Me sorprendió de gran manera el mae, pero vieras que cuando estaba saliendo de la ciudad me topé con un seguidor lo más amable que empezó a saludar y a preguntar para dónde iba y al final me dijo que si ya había tomado café, y yo justamente había comido, pero es que el simple hecho de preocuparse por uno, si ya comí, bebí o si simplemente necesito ayuda, eso me tiene hechizada”, agregó.

Los ticos somos pura vida. Captura (Tik/la teja)

Cháves expresó que el viaje que ella hizo en nuestro país no fue normal y más bien realizó una breve descripción del tico.

La motera quedó sorprendida.

“Es que son tan lindos, especiales, tan empalagosos que me tienen pegada. Gracias a mi familia tica por ser tan excesivamente únicos, los quiero un montón”, concluyó.