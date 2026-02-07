El influencer Jair Herrera se rinde ante escena grabada en Costa Rica: “es lo más tierno que verás”

Jair Herrera, reconocido tiktoker y biólogo mexicano, volvió a expresar su admiración por la biodiversidad de Costa Rica tras reaccionar a un video que muestra una escena que calificó como “tierna”, protagonizada por una osa perezosa y su cría.

“Fíjate lo que grabaron allá en Costa Rica, una de las escenas de la naturaleza más tiernas que verás en tu vida. Este perezoso bebé que parece que le está dando besitos a su mamá”, comentó Jair al observar las imágenes.

LEA MÁS: Cocodrilo de cuatro metros protagoniza impactante escena en Corcovado

En el mismo video publicado en su cuenta de TikTok, el creador de contenido adelantó que en julio visitará Costa Rica con el objetivo de recorrer distintas regiones y documentar su riqueza natural.

Jair Herrera ha realizado otros videos que incluyen a Costa Rica. (Jair Herrera/Instagram)

La explicación científica del comportamiento

Herrera explicó que los perezosos permanecen con su madre durante un periodo prolongado.

LEA MÁS: Jaguar sorprende al nadar frente a un bote en Tortuguero y deja imágenes impactantes

“Los bebés perezosos, literalmente, nacen en los árboles y se quedan con la madre cierto tiempo, más o menos un año. Bueno, lo que estamos viendo es la especie de perezoso de tres dedos, del género bradypus variegatus”, detalló.

Un proceso vital para la alimentación

El biólogo añadió que la escena muestra un proceso fundamental para la supervivencia de la cría.

“Es superinteresante porque un perezoso no nace listo para alimentarse de estas hojas, sino que se transmite de la madre”, explicó, al referirse al traspaso de microbiota, indispensable para su digestión.