¿Es caro Costa Rica? Turista española se fue de compras al supermercado y esto dice

La mujer dice que la piña sí la encontró más barata que en Europa.

Una turista española compartió en TikTok un video en el que intenta comprobar si Costa Rica es un país caro o no.

La muchacha, quien se identificó como una mochilera, se fue de compras a un supermercado en Puerto Viejo de Talamanca, y ahí se llevó el sorpresón.

“Es más caro de lo que dicen”, dice la joven, cuyo usuario en la red social de videos es Voyageando.

En el video, la europea explicó a sus seguidores que un euro es, en promedio, 600 colones y quiso averiguar qué se podía comprar con un euro aquí. “Nada”, escribió en el video.

Pero fue por más. En el supermercado ella compró pan cuadrado, mortadela y queso amarillo, así como una botella de agua, y aunque quería unas tortillas, no las compró porque se le salía del presupuesto.

¿Es caro Costa Rica? Esto dice turista española

Por esas cositas, la visitante pagó 10.4 euros; es decir, casi 6.300 colones, lo que le resultó muy caro.

“Total que, al final, los sandwiches más cutres que me he podido hacer, me salieron en 10.4 euros, pero yo en la playita me la he gozado”, dijo la española.

@voyageando A ver es muy caro si vienes como mochilero, si vienes tus 15 diitas de vacaciones es caro pero son 15 diitas en los que probablemente te de igual dejarte la pasta, pero como mochilero te desestabiliza el presupuesto 😵‍💫💸 ⚠️ Video grabado en un super en Puerto Viejo (San Jose es mas barato) Pero quitando la comida, hay maneras de hacerlo rata friendly? 🐀✅ sí que las hay vida Próximamente te las cuento #CostaRica #presupuesto #backpackers #mochileros #viajarbarato #precios ♬ Sunroof - Nicky Youre & dazy

Al pie del video ella aclaró que Costa Rica resulta bastante caro si viene como mochilero. “Si vienes tus 15 diitas de vacaciones es caro, pero son 15 días en los que, probablemente, te de igual dejarte la pasta, pero como mochilero te desestabiliza el presupuesto”, dijo.

