Extranjera eligió a cantantes de Costa Rica por encima de los de su país y provocó burlas

Extranjera puso a cantantes de Costa Rica por encima de los de su país y provocó burlas. Foto: Ilustrativa (Mayela López)

Una turista inglesa, conocida como Tam in Costa Rica en TikTok, provocó burlas al elegir la música de Tiquicia por encima de la de su propio país.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la joven comparó distintos aspectos culturales entre Inglaterra y Costa Rica, eligiendo su favorito en cada categoría.

Cuando se trató de comida, se inclinó por Costa Rica; en idioma, prefirió el inglés, ya que es con el que se siente más cómoda. Pero el momento que más llamó la atención fue cuando le preguntaron por la mejor música, pues sin pensarlo mucho, eligió a Tiquicia, lo que provocó comentarios entre los usuarios.

Tamzin, quien se vino a vivir a Costa Rica, también dijo que prefiere el invierno tico, aunque en verano se queda con su país natal. Votó además que en Inglaterra se viste mejor, pero resaltó que en Costa Rica la gente es más amable.

Aunque opinó sobre varios temas, su elección musical fue la que más sorprendió a los ticos y generó todo tipo de comentarios en redes.

“Decir que nuestra música es mejor que la británica es una locura”, “Toledo > Beatles”, “Rolling Stones > Calle 8″, “Adele < Melissa Mora”, “Ganoza B > Freddie Mercury”, “Lo de la música jamás”, “Inglaterra tiene mejor música”, entre otros comentarios.