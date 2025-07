Influencer exploró Costa Rica en busca de algo curioso y puso nervioso a más de un tico. ( JeanClauDevignone/TikTok)

Jean Vignone, creador de contenido venezolano radicado en Estados Unidos, se puso a explorar Costa Rica de forma virtual en busca de un lugar “feo”, lo que puso a más de un tico con los nervios de punta.

El influencer suele hacer este tipo de videos para descubrir nuevos destinos alrededor del mundo.

“Explorando Costa Rica hasta que sea feo. Donde caiga la persona, ya saben (cayó en una playa), ¡qué rico, una playa! Vamos a alejarnos, estoy buscando, donde caiga la persona (en una finca), está bonito, vamos a alejarnos", comentó Jean.

El creador de contenido cayó en miradores, en un río, en casas, caminos rurales y dos minutos después cayó en una zona rural de Guanacaste y ahí lo paró.

Lo que muchos internautas temían es que se topara con algo no muy agradable y estos fueron algunos de los comentarios:

“Casi cae en Chepe centro, nos salvamos, amigos”, “Los nervios que me daba cada vez que se acercaba a San José”, “Yo cruzando los dedos para que no saliera la Carpio”, “Yo: que no caiga en Chepe, que no caiga en Chepe”, “Yo con miedo de que llegara a Chepe centro”, “Yo con miedo que tocara San José”, entre otros.