Un extranjero les mandó a decir a los ticos que “paren ya” y esta es la curiosa razón. (Rafael Pacheco Granados)

Un creador de contenido, conocido como Kashi en redes sociales, les mandó a decir a los ticos que “paren ya” por una curiosa razón.

El joven compartió una anécdota basada en su experiencia con amigos costarricenses que conoció mientras vivía en Estados Unidos. Según él, lo que vivió lo dejó impactado y no dudó en contarlo con humor.

“Costa Rica, tienes que parar, yo soy dominicano, y culturalmente al dominicano le encanta beber alcohol. Nosotros le decimos Romo, en general.

“A los ticos no les gusta beber, a ellos les gusta morirse. Cuando yo vivía en Estados Unidos, conocí a un par de amigos míos de Costa Rica y un día me dice uno de ellos ‘hey, Gilbert, vamos por unas copas, en la mente de un tico no hay como un límite de alcohol”, dijo en el video.

Kashi cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok. (Kashi/TikTok)

También contó que, al día siguiente de la fiesta, se levantó con mucha sed, mareado y viendo borroso, producto de la mezcla de varias bebidas que consumieron esa noche.

“Y el amigo mío, dizque amigo mío, costarricense, me pasa un vaso de whisky con clamato. El hijo del diablo, son las ocho de la mañana, tienen que parar. Cualquier otra fiesta o invitación, si tú eres costarricense y tú me invitas, yo voy a ir”, concluyó.

El clip provocó muchos comentarios llenos de humor entre los internautas.