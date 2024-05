Ligia Madrigal revela cuántas veces se ha podido bañar en 22 días en el monte Everest

Ligia Madrigal sigue luchando por cumplir su sueño de alcanzar la cima del Everest. Foto: Facebook

Ligia Madrigal tiene algo muy claro: llegar a la cima del monte Everest y ser la primera mujer costarricense en lograrlo. La montañista ha contado todos los detalles del sueño que está cumpliendo y sus seguidores la han acompañado con mensajes positivos en esta gran aventura.

Ligia se ha ganado el corazón de los amantes de la adrenalina porque ha contado el paso a paso de su recorrido y ha contado en sus redes sociales los desafíos que se le enfrentan en el camino. Desde aguantar frío extremo hasta cambiar sus hábitos alimenticios, han sido parte de este gran reto.

Algo que llamó mucho la atención de sus seguidores es una reflexión que compartió Ligia, la cual resume todo lo que se enfrenta al intentar llegar a la cima del Everest y que quizás algunos montañistas han experimentado en algún momento.

El Everest tiene aproximadamente un tercio de la presión atmosférica que existe a nivel del mar. Foto: Freepik. (prochasson frederic)

“Y aquí en las montañas la vanidad no existe. No hay espejos, uno logra acordarse de cómo era al ver fotos y videos, no hay duchas, bañarse es un lujo que si hay buen clima, uno puede solicitar que le calienten un poco de agua y meterse en una tienda de campaña ‘especial’. En 22 días he logrado bañarme 5 veces”, indicó la montañista.

Ligia también agregó que usa la misma ropa todos los días, se amarra el cabello cuando no puede lavarlo y recalcó que con poco se puede “vivir o sobrevivir” y que hay cosas más importantes que lo material.

Y aquí en las montañas la vanidad no existe 😮🫠😎 No hay espejos, uno logra acordarse de como era al ver fotos y vídeos,... Publicado por Ligia Madrigal en Jueves, 2 de mayo de 2024

En su última publicación, Ligia contó que estos próximos días los usará para reposar y recuperarse y así estar lista para el “Summit Push” (días de buen tiempo), para emprender en su camino a la cima del mundo.

LEA MÁS: Gipzy Montoya lució su escultural figura en un escenario que parece de otro planeta

Según los expertos, el mejor tiempo para alcanzar la cima del Everest es en la segunda quincena de mayo; sin embargo, los preparativos se realizan incluso meses antes.