Turismo

Tras ataque a motociclista, revelan impactantes datos sobre la fuerza de un perezoso

Reconocido centro de rescate y santuario de vida silvestre advirtió sobre la fuerza y comportamiento de los perezosos

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Un video que se hizo viral en los últimos días encendió las alertas sobre los riesgos de manipular la fauna silvestre, ya que un motociclista resultó herido al intentar ayudar a un perezoso que cruzaba una carretera.

Las imágenes, que habrían sido grabadas en Ticabán de Pococí, muestran cuando el hombre levanta al animal con la intención de ponerlo a salvo. Sin embargo, el perezoso reaccionó instintivamente y clavó sus garras en las manos y brazos del motociclista, provocándole heridas que requirieron atención médica.

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¿Por qué ocurrió el ataque?

Tras la difusión del video, Toucan Rescue Ranch (reconocido centro de rescate y santuario de vida silvestre situado en Heredia) compartió información clave sobre el comportamiento de estos animales.

Perezoso hiere a motociclista. Foto: Redes sociales
El perezoso lastimó al motociclista. (Redes sociales/Redes sociales)

“Los perezosos tienen mala visión, por no decir nula, son excelentes nadadores y son lentos para guardar toda su energía cuando están en peligro”, explicaron.

Además, indicaron que su fuerza puede ser hasta tres veces mayor que la de un ser humano, lo que explica la intensidad de sus reacciones cuando se sienten amenazados.

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Qué hacer en caso de encontrar un perezoso

El centro de rescate recomienda evitar cualquier tipo de contacto directo con estos animales. Aunque su apariencia pueda parecer inofensiva, forman parte de la fauna silvestre y pueden reaccionar de forma defensiva.

Entre las principales recomendaciones destacan no manipularlos, no alimentarlos, no sacarlos de su entorno natural y mantener siempre una distancia prudente.

Las autoridades recuerdan que el cumplimiento de las normas de seguridad es obligatorio.
Los perezosos son lentos porque guardan energía. (Alonso Tenorio/La Nación)

También se sugiere contactar a las autoridades correspondientes, como el Ministerio de Ambiente o el Cuerpo de Bomberos, para que sean profesionales quienes atiendan la situación.

El caso ha servido como recordatorio sobre la importancia de respetar el comportamiento natural de los animales y evitar intervenir sin conocimiento.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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