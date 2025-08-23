Turista japonés gastó un platal para venir a Costa Rica y comerse un gallopinto y... ¡no van a creer qué fue lo que más le gustó!

El extranjero expresó que estaba muy bueno el platillo tico. Captura (tiktok /tiktok)

El turista japonés Kentaroyoneda sorprendió en TikTok al revelar que viajó miles de kilómetros y gastó una fuerte suma de dinero únicamente para venir a Costa Rica y probar un platillo tradicional, gesto que generó todo tipo de reacciones entre los ticos.

Kentaroyaneda compartió un video donde escribió que gastó 1.500 dólares (poco más de 700 mil colones) en un vuelo para probar un gallo pinto que le costó 10 dólares (poco más de 5 mil colones).

En el video el creador de contenido casi no habla, pero por sus gestos corporales, al probar el pintico que le vendieron, demostró que estaba bastante bueno, de hecho solo expresó: “La mayonesa aquí es muy rica”.

El extranjero quedó encantado con el pinto.

Pero los ticos, al ver el plato con pinto, tortilla, pico de gallo, plátanos y huevo, le expresaron que no se trataba de mayonesa, sino de natilla.

“¿Se llama natilla? Gracias, aprendí de una salsa nueva”, respondió encantado del sabor de la típica natilla.