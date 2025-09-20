Coocique se fortalece como pilar del desarrollo productivo costarricense

Presentado por: Coocique

Desde su fundación en 1965 Coocique ha evolucionado hasta convertirse en una de las cooperativas más sólidas de Costa Rica. Este año la Cooperativa de Ahorro, Crédito e Inversión celebra 60 años de historia, consolidando su liderazgo dentro del movimiento cooperativo nacional.

Su presencia se extiende a través de 24 sucursales y 109 plataformas de servicio, lo que permite atender de manera efectiva tanto a zonas urbanas como rurales, fortaleciendo su rol como agente de inclusión financiera con alta solidez regulatoria.

Una visión con impacto colectivo

Para Coocique, el crédito no es solo un desembolso financiero: es una oportunidad para cambiar vidas, generar empleo y fortalecer comunidades. Así lo aseguró Luis Ricardo Quirós, Subgerente General y de Finanzas.

Hemos visto experiencias que nos llenan de orgullo, por ejemplo: asociados que empezaron con un crédito de cinco millones hace tres años y hoy manejan líneas de hasta 50 millones. No es efecto cosecha; es acompañamiento, confianza y crecimiento sostenido. — Luis Ricardo Quirós, Subgerente General y de Finanzas.

El servicio al cliente de Coocique es pieza clave en su crecimiento.

Portafolio financiero enfocado en el desarrollo

Para alcanzar el impacto que Coocique busca, cuenta con una gama de productos que atienden diversas necesidades de los asociados, acompañados siempre de asesoría y enfoque humano:

Crédito Hipotecario: para compra, mejora o construcción de vivienda con plazos flexibles, asesoría técnica y tasas competitivas.

Crédito Productivo / Empresarial: dirigido a pymes, emprendedores y productores. con financiamiento y apoyo estratégico para escalar operaciones.

Crédito de Vehículo: para adquisición de medios de transporte mediante trámites ágiles y condiciones personalizadas.

Crédito Personal: para emergencias o proyectos específicos con rápida aprobación, flexibilidad y cobertura transparente.

Ahorros e Inversiones: incluye depósitos a plazo, cuentas programadas e instrumentos seguros, además cuenta con rendimientos estables con respaldo institucional.

Seguros: facilidades para seguros de vida, salud, vivienda y vehículos. Asimismo cuenta con cobertura inmediata a través de alianzas confiables

Ante la consulta: ¿Por qué invertir en Coocique?, Luis Ricardo Quirós respondió:

Por la trayectoria, por el trato, por la velocidad en la gestión y, sobre todo, por la solidez financiera. Aquí no solo invierte, también forma parte de una comunidad que impulsa el desarrollo.

Coocique cuenta con sucursales a lo largo del país.

La solidez de Coocique no se mide solo en balances positivos o en su crecimiento sostenido, sino en la confianza que miles de personas depositan en ella cada día.

Luis Ricardo Quirós lo resume con claridad: “Somos confianza”. Para él, la solidez no es un eslogan institucional, sino una responsabilidad que se cultiva con cada asociado, con cada decisión financiera bien ejecutada. “Uno puede tener un edificio bonito, tecnología, capital... pero si no tiene la confianza de su gente, no tiene nada. Nuestra solidez viene de ahí: de saber que la gente vuelve a nosotros, no solo por tasas o servicios, sino porque siente que aquí hay alguien que le camina al lado.”

Resultados que reflejan fortaleza

Los indicadores financieros de Coocique son el reflejo de una gestión responsable. Su cartera de crédito se mantiene sana, con baja morosidad, mientras su patrimonio crece sostenidamente aspectos certificados por la regulación de SUGEF.

Su transformación digital ha optimizado los procesos, mejorado la atención y extendido su alcance sin perder el enfoque humano que los caracteriza.

Una cooperativa que impulsa al país

Coocique no solo resiste el paso del tiempo, sino que proyecta crecimiento con propósito. A través de productos estratégicos, atención cercana y visión de desarrollo, su impacto va más allá de las cifras: construye historias y oportunidades.

“Queremos ser ese aliado que impulsa al productor y al comerciante. No es solo un crédito, es progreso compartido”, concluye Luis Ricardo Quirós.

Hoy, con más de 95,000 asociados, Coocique reafirma su rol como agente clave del desarrollo financiero y social en Costa Rica.