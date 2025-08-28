Estudiantes se preparan para un futuro financiero más seguro

Presentado por: BN Vital
La educación financiera dejó de ser un tema secundario para convertirse en una herramienta clave de preparación en la secundaria técnica costarricense. Desde 2021, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y BN VITAL OPC S.A. trabajan en conjunto para llevar a las aulas un programa innovador que refuerza los conocimientos en ahorro, pensiones y planificación económica.
El convenio, recientemente prorrogado hasta 2028, ha permitido la formación certificada de docentes en las áreas de Contabilidad, Contabilidad y Finanzas, y Contabilidad y Control Interno. Entre los contenidos destacan el análisis de los sistemas de pensiones a nivel internacional, la psicología del dinero y la importancia del sistema multipilar como base de seguridad para el retiro.
Formación que se multiplica
Con el acompañamiento técnico y pedagógico de BN Vital, los docentes no solo adquieren nuevas competencias, sino que también transforman la experiencia de sus estudiantes con clases más prácticas, cercanas y útiles para la vida cotidiana. Los materiales de apoyo y las visitas a colegios técnicos han contribuido a que los jóvenes dimensionen la relevancia de organizar sus finanzas personales desde edades tempranas.
Más allá de las aulas
El impacto del programa va más lejos que la formación académica. Se trata de una apuesta cultural que promueve el hábito del ahorro y la construcción de una ciudadanía consciente, preparada y más equitativa frente a los desafíos económicos del país.
BN Vital, socio clave
La participación de BN Vital ha sido determinante en cada etapa del convenio. La institución ha puesto a disposición recursos, conocimiento y acompañamiento para cumplir con el propósito de empoderar a las personas en la toma de decisiones sobre su presente y su futuro financiero.
Centros educativos beneficiados en 2025
- Colegio Máximo Quesada – San José, Patarrá
- IPEC Barba Diurno – Barba de Heredia
- IPEC Barba Nocturno – Barba de Heredia
- CTP Atenas – Atenas
- CTP Carrizal – Alajuela, Carrizal
- CTP Santo Cristo – Palmares
- CTP Puriscal – Puriscal
- CTP Dos Cercas – San José, Desamparados
- CTP Santo Domingo Diurno – Heredia, Santo Domingo
- CTP Santo Domingo Nocturno – Heredia, Santo Domingo
Resultados y proyección
Durante 2024, más de 1.000 personas —entre estudiantes y docentes— fueron parte de este esfuerzo. Solo en el primer semestre de 2025 la cifra alcanzó 592 beneficiarios, y para la segunda mitad del año se proyecta la incorporación de los Colegios Técnicos Profesionales de La Carpio y Siquirres, con lo que otras 550 personas recibirán capacitación.
El convenio MEP–BN Vital se consolida así como una inversión en capital humano que fortalece la educación técnica y siembra las bases para un país más informado, resiliente y con mayores oportunidades de bienestar.
