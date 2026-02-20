Megasuper anuncia descuentos de hasta 50% en pescados y mariscos para Semana Santa

Presentado por: Megasuper

En una temporada en la que tradicionalmente aumentan los precios de productos del mar, Megasuper anunció una serie de descuentos especiales para facilitar las compras de las familias costarricenses durante la Cuaresma y la Semana Santa.

A partir del jueves 19 de febrero y hasta el Domingo de Ramos, la cadena aplicará descuentos de hasta un 50% en pescados y mariscos congelados, así como ofertas especiales en sardinas y atunes enlatados. Además, ofrecerá grandes ofertas con súper precios en verduras, legumbres y frutas de temporada, productos clave en las recetas tradicionales de esta época.

Durante la Cuaresma, es habitual que aumente la demanda de ingredientes utilizados en preparaciones como ceviches, arroces con mariscos, mieles de frutas, panes caseros y arroz con leche; lo que suele impactar sus precios. Ante este escenario, la empresa decidió reforzar su promesa de “ofertas todos los días” con promociones enfocadas en productos de alta rotación en esta temporada.

“Con esta decisión reafirmamos nuestro compromiso con las familias costarricenses al ofrecer una amplia variedad de productos de temporada a precios sumamente accesibles. Nos hemos preparado para que nuestros clientes encuentren mariscos y pescados con descuentos de hasta un 50% durante este período, además tendremos el lanzamiento del filet de tilapia congelada de nuestra marca Medalla de Oro”, comentó Salomé Zúñiga, gerente de Mercadeo.

Megasuper cuenta actualmente con 84 supermercados en todo el país y con su plataforma de comercio electrónico www.megasuper.com donde los clientes también podrán aprovechar estas promociones.

Con esta iniciativa, la compañía busca apoyar la economía de los hogares costarricenses y mantener accesibles los productos esenciales para una de las celebraciones más importantes del calendario nacional.

