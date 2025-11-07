Megasúper lanza “¡Ta Barato! Dame Dos!”: un mes completo de descuentos y ahorro real

Presentado por: Corporación Megasuper

Megasuper, la cadena de supermercados de los costarricenses anuncia el lanzamiento de su nueva campaña “¡Ta Barato! Dame Dos”, una iniciativa que llega este mes de noviembre para ofrecer a los clientes descuentos que invitan a duplicar el ahorro y aprovechar al máximo su presupuesto familiar.

Este mes en Megasuper los clientes encontrarán los productos tan baratos que aprovecharán la oportunidad de llevarse dos o más de cada uno, gracias a una promoción que reafirma el compromiso de la marca de ofrecer más valor, más ahorro y más conveniencia en cada compra.

“Sabemos que los clientes buscan siempre las mejores oportunidades para ahorrar sin sacrificar calidad. Con esta campaña queremos que cada visita a Megasuper sea una experiencia positiva, en la que los precios bajos se sientan de verdad”. — Mauricio Lépiz, vicepresidente de Megasuper.

Por primera vez, la marca extenderá una promoción de esta magnitud durante todo un mes, con más de 40.000 productos en descuento, que abarcan desde abarrotes, carnes, frutas y verduras hasta productos de limpieza, cuidado personal y alimentos para mascotas.

Cada semana, los consumidores podrán encontrar nuevas promociones acumulativas y combinaciones de ahorro que harán más rendidor su presupuesto.

Según explicó Lépiz, la campaña se inspira en una frase muy costarricense —“¡Ta barato!”— que refleja la actitud práctica y alegre del comprador nacional. “Nuestros clientes son muy inteligentes a la hora de decidir dónde comprar. Por eso quisimos unir esa picardía tica con la oportunidad de ahorrar más y llenar mejor sus despensas”, agregó el ejecutivo.

Expansión y omnicanalidad

Megasúper cerrará el 2025 con 83 supermercados en todo el país, tras la próxima apertura en Oreamuno de Cartago el 14 de noviembre. Con esta expansión, la cadena consolida su presencia desde Corredores hasta Guanacaste, reforzando su compromiso de cercanía con las comunidades.

El crecimiento también se refleja en el ámbito digital. Las promociones de “¡Ta Barato! Dame Dos!” estarán disponibles tanto en las tiendas físicas como en www.megasuper.com y Uber Eats, para que los clientes puedan aprovechar las ofertas desde la comodidad del hogar.

“Hoy los hábitos de consumo están cambiando. Hay un segmento de clientes que busca eficiencia y conveniencia, y por eso apostamos por fortalecer nuestro canal en línea”, señaló Lépiz.

Compromiso con la sostenibilidad

La compañía también fue reconocida recientemente con la Bandera Azul Ecológica, en la categoría de Cambio Climático, gracias a sus esfuerzos por desarrollar una operación más sostenible. “Estamos dando pasos firmes para liderar un propósito ambiental, como demandan nuestros nuevos consumidores”, afirmó el vicepresidente.

