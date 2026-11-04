Nueva academia ofrece clases nocturnas para que adultos terminen el bachillerato

Presentado por: Academia Roble
En Costa Rica, el 57 % de las personas de 24 años o más no ha completado la secundaria, según datos del INEC de 2023.
Ante esta realidad, Colegios ADEC anuncia la apertura de Academia Roble, una iniciativa dirigida a personas adultas que desean retomar sus estudios y prepararse para las pruebas de Bachillerato por Madurez del Ministerio de Educación Pública (MEP).
La academia está dirigida a mayores de 18 años con noveno año aprobado. Las clases serán presenciales, de lunes a viernes, de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., en un horario pensado para facilitar la asistencia de quienes trabajan.
“Terminar el bachillerato puede abrir nuevas oportunidades laborales, académicas y personales. Queremos acompañar a las personas para que logren esa meta”, señaló Antonio Fernández, director ejecutivo de Colegios ADEC.
Las clases iniciarán el 16 de noviembre en las instalaciones de Yorkín School, ubicadas en Lomas de Ayarco, Curridabat.
Más información:
WhatsApp: 7077-1546
Facebook: Academia Roble
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