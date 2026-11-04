Nueva academia ofrece clases nocturnas para que adultos terminen el bachillerato

Presentado por: Academia Roble

En Costa Rica, el 57 % de las personas de 24 años o más no ha completado la secundaria, según datos del INEC de 2023.

Ante esta realidad, Colegios ADEC anuncia la apertura de Academia Roble, una iniciativa dirigida a personas adultas que desean retomar sus estudios y prepararse para las pruebas de Bachillerato por Madurez del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La academia está dirigida a mayores de 18 años con noveno año aprobado. Las clases serán presenciales, de lunes a viernes, de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., en un horario pensado para facilitar la asistencia de quienes trabajan.

“Terminar el bachillerato puede abrir nuevas oportunidades laborales, académicas y personales. Queremos acompañar a las personas para que logren esa meta”, señaló Antonio Fernández, director ejecutivo de Colegios ADEC.

(JOHN DURAN/Archivo GN)

Las clases iniciarán el 16 de noviembre en las instalaciones de Yorkín School, ubicadas en Lomas de Ayarco, Curridabat.

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