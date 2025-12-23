Pierre Cardin abre la tienda más grande de la marca en Costa Rica

Presentado por: Pierre Cardin

Pierre Cardin abrió oficialmente su primera Pierre Cardin Factory Store en Costa Rica, ubicada en San José, Barrio Tournón, contiguo al Hotel Radisson. Con más de 500 m², este nuevo espacio se convirtió en la tienda más grande de la marca en el país y marcó un hito en su evolución comercial en el mercado costarricense.

La tienda inició operaciones el sábado 20 de diciembre, ofreciendo al público descuentos extraordinarios del 20% al 50%, además de beneficios especiales de apertura, los cuales se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre. Durante el día de apertura, los primeros clientes recibieron regalías especiales, generando una alta expectativa y una respuesta positiva del público.

Nueva tienda cuenta con variedad de ropa tanto de hombre como para mujer. (pierre cardin/pierre cardin)

La Pierre Cardin Factory Store abrió con una propuesta completa de moda formal y casual para hombre y mujer, que incluyó trajes, pantalones de vestir y casuales, camisas formales y casuales, polos, jeans, zapatos y una amplia variedad de accesorios. Todo bajo un formato Factory Store que integra productos de línea con precios especiales, manteniendo la calidad, el servicio y la estética que distinguen a la marca a nivel internacional.

El nuevo espacio también incorporó una sección dedicada a Original Penguin, marca estadounidense reconocida por su estilo casual–premium con un toque retro distintivo. Asimismo, destacó la presencia de Manhattan, una marca de amplia aceptación en el mercado nacional, especializada en pantalones de vestir y casuales, reconocidos por su calidad excepcional y una preferencia sostenida por más de dos décadas en Costa Rica.

Esta apertura marcó un momento clave para la marca en Costa Rica. Nuestro objetivo fue acercar aún más la moda premium al público, ofreciendo precios especiales en un espacio amplio, moderno y diseñado para que cada persona disfrute realmente su experiencia de compra. — André Hirst, gerente general de Pierre Cardin Factory Store.

La tienda cuenta con amplios espacios. (pierre cardin/pierre cardin)

La apertura requirió la conformación de un equipo de más de 20 colaboradores para la operación de la tienda. A nivel nacional, Pierre Cardin genera más de 120 empleos directos entre tiendas, oficinas y operaciones logísticas, reafirmando su compromiso con la generación de empleo y el desarrollo económico del país.

(pierre cardin/pierre cardin)

Actualmente, Pierre Cardin cuenta con puntos de venta en Multiplaza Escazú, Multiplaza Curridabat, City Mall, Plaza Lincoln, Mall San Pedro, Paseo de las Flores, Multicentro Desamparados, Terramall y Paseo Metrópoli, sumando esta nueva Factory Store como su espacio más amplio y representativo en Costa Rica. El catálogo completo de la marca está disponible en pierrecardin.co.cr.

Nuevo espacio Pierre Cardin en Costa Rica. (pierre cardin/pierre cardin)

Adicionalmente, la marca anunció que en el mes de enero se realizará una inauguración oficial para medios de comunicación e invitados especiales, como parte del lanzamiento formal de este nuevo concepto en el país.