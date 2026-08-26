POPS incursiona en el segmento de helado suave con el lanzamiento de Softy

Presentado por: POPS

POPS continúa fortaleciendo su estrategia de crecimiento e innovación con el lanzamiento de Softy, su nueva marca de helado suave, creada para ofrecer una alternativa práctica, accesible y de calidad que invite a las personas a disfrutar de su Momento Suave del Día.

Softy ofrece sundaes que van desde ₡950

La nueva propuesta ofrece helado suave en sabores vainilla, chocolate o combinado, acompañado de una amplia variedad de toppings para personalizar cada orden. Con conos desde ₡350 y sundaes desde ₡950, Softy busca convertirse en una opción ideal para quienes desean disfrutar un antojo de forma rápida, deliciosa y al alcance de todos.

Softy ya abrió sus tres primeros puntos de venta en Mall San Pedro, Paseo de las Flores y Plaza Rofas en San José, donde los consumidores pueden conocer esta nueva propuesta.

Los tres primeros puntos de venta de Softy se encuentran en el Mall San Pedro, Mall Paseo de las Flores y Plaza Rofas en el centro de San José.

Softy opera en puntos de venta independientes desarrollados bajo un concepto propio para ofrecer una experiencia enfocada en el helado suave. Tras la apertura de sus tres primeras ubicaciones, la marca proyecta sumar más de 20 nuevos puntos de venta en Costa Rica durante los próximos doce meses, con el objetivo de estar cada vez más cerca de sus consumidores.

“Con Softy buscamos ofrecer una nueva forma de disfrutar un gusto cotidiano. Es una marca pensada para quienes quieren darse un gusto en cualquier momento del día, con la calidad y el respaldo de POPS, pero con una propuesta ágil, accesible y personalizable. Este lanzamiento refleja nuestro compromiso de seguir innovando y de crear nuevas ocasiones para compartir momentos de felicidad”, comentó Luis Alejandro Rojas, gerente general de POPS.

Softy es la nueva propuesta de POPS de helado suave.

Con Softy, POPS amplía su presencia en una categoría de alto potencial de crecimiento y continúa desarrollando propuestas que responden a las nuevas formas de consumo, manteniendo su compromiso de ofrecer productos de calidad y experiencias memorables para sus consumidores.