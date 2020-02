Para la Intendencia (Gobernación) de Santiago, sin embargo, las medidas tomadas por los clubes y la ANFP no son suficientes, por lo que decidió reducir la cantidad de aficionados para los partidos de gran convocatoria, prohibir la presencia de la hinchada visitante y no dar permisos para jugar en estadios que no cumplan con todas las normas de seguridad establecidas.