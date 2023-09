A Michael Barrantes se le subió el apellido tras una pregunta de un periodista deportivo

Michael Barrantes jugó por varios minutos en el partido ante Guanacasteca. Foto: John Durán.

Los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense estaban fúricos por la derrota ante la Asociación Deportiva Guanacasteca, la tarde de martes y por eso no reaccionaron de la mejor manera antes algunos cuestionamientos de los periodistas.

Esto lo vivió en carne propia el periodista Ricardo Cordero de Teletica Radio al entrevistar a Michael Barrantes en la zona de conferencias del estadio Chorotega, al punto que se dio un encontronazo por una pregunta.

La primera parte de la entrevista Cordero le preguntó sobre la lesión que tuvo el jugador por la cual salió al minuto 37, pero en el momento que el periodista le pregunta al futbolista sobre si el resultado fue sorprendente, la cosa cambió.

A continuación el extracto del encontronazo entre Barrantes con Cordero:

-¿Un resultado no esperado hoy?

¿Por qué no era esperado?

Porque la Liga perdió el invicto, porque vienen jugando muy bien, porque son líderes...

Ey, pero Guanacaste viene jugando muy bien, están en su casa, el clima juega, o sea, vamos a ver, no nos quieren echar la culpa que perdimos el partido porque perdimos el invicto, no no no, también Guanacaste hizo el trabajo de ellos.

¿Pero fue un buen compromiso?

Ay, ahora me cambió la cosa entonces. Vamos a hacerlo bien, no no no...

¿Ustedes esperaban venir a perder?

Para ustedes fue inesperado que la Liga perdiera, que nosotros perdiéramos. Nosotros no, nosotros sabemos que estamos haciendo bien las cosas, que venimos ganando, veníamos invictos, pero podia pasar esto hoy o en otra fecha también, ustedes es que siempre quieren hacer el burumbúm en contra de la Liga.

No es ningún burumbúm Michael, es que Guanacasteca venía bien y ustedes venían bien.

Ah, entonces podía pasar ¿o no? porque usted me está diciendo a mí que no podía pasar esto.

No, le pregunté si esto fue inesperado para ustedes, hay tres resultados en el fútbol...

Yo le estoy respondiendo. Inesperado no porque podía pasar contra Guanacasteca, Santos en la próxima fecha, o sea, podía pasar, esto es el resultado del fútbol, entonces es diferente tu pregunta porque le estás quitando mérito a Guanacasteca que está haciendo un gran partido.

No no, no le estoy quitando méritos, es un muy buen equipo y de hecho tenían 45 años de no ganarle a Alajuelense acá...

En la parte final de la entrevista ambos le bajaron el tono al asunto y el resto del diálogo transcurrió con normalidad, por un momento la vio ruda Cordero por la reacción de Barrantes.