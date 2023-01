A pesar de sus polémicas decisiones, el fútbol le da la razón a Jeaustin Campos

Al técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, le sale todo y ni se inmuta con las reacciones que genera en redes sociales ante sus decisiones.

Este domingo le ganó a Guadalupe 1 a 0 en un partido complicado y cerrado, pero dejando en las gradas al ídolo morado, Cristian Bolaños, con quien protagonizó una semana polémica luego de no convocarlo ante Guanacasteca en la primera fecha.

Jeaustin Campos sigue mostrándose como un viejo zorro. (Rafael Pacheco Granados)

Contra Guanacasteca, Campos dijo que estuvo lesionado, fue respaldado por la institución y este domingo, Bola ni apareció en banca vio el partido desde la gradería.

El técnico saprissista mostró que no le tiembla el pulso al tomar este tipo de decisiones, eso sí, este domingo no explicó porqué no lo convocó, cuando le preguntaron sobre Bolaños en la conferencia se molestó y no contestó.

Jeaustin Campos no se anda por las ramas y toma decisión con Christian Bolaños

De paso, dejó fuera de convocatoria a Marvin Angulo, quien, al igual que Bolaños, ha tenido poco chance con el primer equipo y a Javon East, muy querido por la afición, lo dejó en banca, se inclinó por Ariel Rodríguez y por Julen Cordero antes que él. Y esos dos hombres fueron fundamentales en el triunfo morado.

Por algo Jeaustin Campos es el técnico campeón, porque maneja bien, a su estilo, el camerino, por sus movimientos tácticos y porque deja muy claro quién es el jefe. ¿O alguien lo dudaba?

Cambios claves

Seamos claros, al primer tiempo le faltó picardía y fue tan evidente que Campos se mandó con dos cambios en el descanso, sacó a los inoperantes Orlando Sinclair y Fabricio Alemán y metió a Ariel Rodríguez y a Julen Cordero.

No le tembló el pulso para sacar de la cancha a un inoperante Orlando Sinclair. (Rafael Pacheco Granados)

Esos ingresos le dieron un poco de dinámica al partido en general, porque Guadalupe cambió su postura y fue más agresivo. El complemento inició con más chispa, con más vértigo en las áreas que en todo el primer tiempo.

Solo las ganas de Ariel y el ímpetu de Cordero hicieron olvidar un poco ese bostezo que fue el primer tiempo y entre los dos se encargaron de meter peligro al marco defendido por Alejandro Barrientos.

Fue al minuto 65 cuando Saprissa encontró el camino al gol, luego que Kendall Waston abrió por la derecha a Rodríguez. El Samurai ganó la línea de fondo e hizo el pase de la muerte, Álvaro Zamora dejó pasar, o no pudo darle, y de frente llegó Cordero para empalmarla en el área y mandarla a guardar.

El gol fue clave porque le bajó el ímpetu a Guadalupe que tuvo dos opciones clarísimas antes del pepino, en una Jossimar Pemberton se tardó de más para rematar y la defensa logró resolver, en la segunda, otra vez Pemberton quedó con el balón en el área y cedió a Jostin Daly quien le dio bien, de seguido, pero Kevin Chamorro evitó la anotación.

Saprissa, como viejo zorro, metió el partido al congelador. Aguantó bien resguardado, escondió la pelota, atacó cuando pudo, sin mucha prisa, pero le cerró los espacios a los hombres de Wálter Centeno para cerrar un duelo muy disputado.

Saprissa consiguió su segundo triunfo y le sigue el paso a su enconado rival, Liga Deportiva Alajuelense, que le supera en goles, pero este Saprissa de Jeaustin tiene impregnado ese ADN del que tanto se habla del Monstruo, el ADN ganador.

Saprissa y Guada jugaron un partido muy cerrado. (Rafael Pacheco Granados)

A este Monstruo costará bajarlo porque no es brillante, ni mete al rival en su marco con un intenso dominio, pero sabe jugar con dos cosas, la defensa bien parada y muy ordenada que siempre planta Jeaustin, por algo ya lleva dos partidos sin recibir gol y con el peso de la camiseta.

Estos jugadores morados saben lo que pesa la morada, saben la responsabilidad que tienen, que son campeones, que los respalda una gran institución, que tienen jefe y esos factores marcan mucho la diferencia.

Sin duda, hace falta verlo ante un peso pesado, la Liga, Herediano o Cartaginés, pero de momento, el equipo de Jeaustin saca la tarea, va de líder junto a los rojinegros y empieza a crecer y a asustar. A lo campeón.

Encima de todo, Kevin Chamorro respondió como los grandes cuando fue exigido y si llega Alvarado, habrá una linda competencia en el arco.

En resumen, a Jeaustin todo le sale.