Aarón Cruz, portero de Herediano, explica por qué le metió el gol Michael Barrantes de Alajuelense

El guardameta del Club Sport Herediano, Aarón Cruz, explicó cómo fue el gol que le metió Michael Barrantes, en el juego de este sábado a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto.

Aarón Cruz fue vencido con un cañonazo. (Jose Cordero)

Barrantes sacó un verdadero trallazo de tiro libre, a los 49 minutos, y con esa anotación la Liga derrotó al Team y sigue en plena lucha por el liderato con el Deportivo Saprissa. Herediano se quedó más atrás, más bien peleando por el tercer y cuarto puesto.

Aarón Cruz, portero de Herediano

Respecto del gol Cruz dijo: “es una jugada rápida, un tiro libre cerca, con cancha mojada, bola mojada y hay un desvío. Por allí me venció la Liga, no son excusas, fue un buen gol”, expresó Cruz.

LEA MÁS: Herediano reafirma postura contra barras de Alajuelense y Saprissa y revela detalles inéditos del miércoles

Manifestó además que se siente bien en el cuadro rojiamarillo y agradeció al presidente Jafet Soto por la oportunidad que le dio.

“Estoy contento, me han tratado muy bien, lo he dicho, estoy agradecido con Jafet que me abrió las puertas. Vamos bien, pero ahora hay que cambiar el chip del torneo nacional y pensar en la semifinal que viene”, comentó Cruz.