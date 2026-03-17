Afición y expertos analizan el flojo paso de Tomás Rodríguez por Saprissa, que ya le pasó factura

El delantero Tomás Rodríguez es la gran esperanza del Deportivo Saprissa para este campeonato Clausura 2026 luego del fallido intento con el también panameño Gustavo Herrera.

El atacante morado acumula tres anotaciones desde su llegada al Monstruo, ante Sporting, San Carlos y Pérez Zeledón; no obstante, en el último juego ante Cartaginés en el Fello Meza, el delantero desperdició un par de opciones de gol claras que pudieron significar la victoria para los de Tibás.

Tomás Rodríguez no pudo marcar ante Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El ariete fue excluido de la lista para los amistosos con Panamá de esta próxima fecha FIFA por parte del entrenador Tomás Christiansen.

Pese a que el jugador ha venido actuando con los morados, los atacantes Ismael Díaz del León de México, Cecilio Waterman de la Universidad de Concepción de Chile, José Fajardo de la Universidad Católica de Ecuador y Kadir Barría del Botafogo de Brasil.

LEA MÁS: Cartaginés sufre una dura noticia por la seria lesión de uno de sus jugadores

“Creo que siempre hay cosas que mejorar como delantero. El delantero vive del gol, pero en lo personal me siento muy motivado, con confianza; el gol me da mucha más, pero hay que seguir, hay que seguir sumando”, expresó el panameño en zona mixta.

El delantero morado incluso ha sido blanco de críticas por parte del conocido periodista panameño, Chepe Bomba, en una entrevista con La Teja.

“Tomás tiene que dejar de vivir de la historia, tiene que romperla ya, goles, ser más importante dentro del ecosistema morado y ya le toca”.

Tomás Rodríguez acumula tres goles con Saprissa (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

“Un delantero de selección de Panamá tiene que llegar a la liga de Costa Rica a romperla, es lo mínimo que debe hacer. Ya estuvo Gustavo Herrera y la excusa fue que estaba muy joven; Tomás no es así, debe marcar más goles, ser figura. Si no reúne esos requisitos, la temporada no es lo que se espera. Este no es Tomás, es un impostor, porqueél está para más", afirmó el comunicador canalero.

Reconocidos aficionados del Monstruo no están convencidos con Rodríguez de atacante

LEA MÁS: Programa deportivo español se declara saprissista

El conocido morado, Boris Alonso Sosa, habló con La Teja y este aseguró que el delantero no le acaba de convencer, pese a que sí es mejor a lo que tenían antes con Tavitín.

“Yo siento que el mae anda en uno 60-70 por ciento, lo veo laborioso y pulseador; sí es mejor que el último panameño, Tavitín, que no tuvo la suerte. A este mae se le ven toques de calidad, pero tal vez necesita la tranquilidad de un par de golcitos; lo veo muy ansioso.

“Le falta ese gol de gracia, ese que defina un partido, como que tenga mucho peso anímico o sentimental ese gol”, expresó Boris.

Saprissa, con el atacante panameño, vuelve a la acción el domingo a las 6 de la tarde cuando visiten a San Carlos en Ciudad Quesada.

Daniel Céspedes de Teletica también opinó sobre el delantero canalero.

“Tiene características de gran jugador, pero de momento no ha explotado las cualidades que puede presentar y contribuir en el equipo. Creo que me ha quedado debiendo; sin embargo, se ve la actitud en ataque y los gestos de delantero; hay que darle un poquito de tiempo”.